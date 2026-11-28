Zdroj: Signal
Komunikační aplikace Signal hlavně cílí na co největší bezpečnost komunikace. Hlavně díky tomu si tuto aplikaci instalují mnozí uživatelé. Již minulý rok ve Windows aplikaci zablokovali pořizování snímků obrazovek kvůli technologii Recall, která je integrována do operačního systému a pořizuje snímky obrazovek. Nyní přichází s podobnou možností u mobilních aplikací.
Signal bez AI
Dnešní smartphony postupně získávají pokročilé AI funkce, zejména pak AI agenty, kteří mohou přímo ovládat i aplikace nebo s nimi nějak pracovat. Mohou tak číst obsah obrazovek, což může narušovat soukromí uživatelů aplikace Signal. Proto nyní dochází k zavádění systému detekce AI agentů, kterým bude blokována možnost čtení obrazovky, včetně tedy pořizování snímků obrazovek.
Nejde o kompletní blokování možnosti screenshotů. V podstatě aplikace sleduje AI agenty a jejich snahy, přičemž jim blokuje přístup. Na druhou stranu by měl uživatel mít možnost pořizování screenshotů. V základu je nová funkce aktivní, ale je možné ji deaktivovat, pakliže si bude uživatel přát. Vše je k dispozici v nastavení.
Nejedná se o dokonalý systém detekce AI agentů, jak uvádí tvůrci Signal. Primárně zvládají detekci hlavní AI služeb, ale pokud aplikace nemá jistotu, že se jedná o AI agenta, neblokuje pořizování snímků obrazovek nebo čtení obsahu. Například Gemini a Siri AI umí detekovat, ale nějaké alternativní méně rozšířené už nemusí.
Vývojáři kromě toho také vyzývají tvůrce operačních systémů, aby zavedli možnost zakázání přístupu AI agentů na úrovni kódu, tedy nabídli tuto možnost vývojářům aplikací. Díky tomu by se nemusela vyvíjet proprietární řešení, která nemusí fungovat stoprocentně.
Zdroje: signal.org, phonearena.com
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