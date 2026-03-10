Google otevírá své aplikace AI agentům

Zdorj: Cloudfresh
Google na GitHubu, platformě pro sdílení kódu, tiše publikoval nástroj, který AI agentům umožní pracovat s celým Google Workspace. Výrazně jim tak usnadní práci s Gmailem, Diskem, Kalendářem i ostatními službami.
Jeden nástroj za všechny API
Na vývojářské platformě GitHub se minulý týden objevil repozitář s nenápadným názvem gws. Americký technologický gigant ho publikoval v tichosti jako takovou ukázku pro vývojáře bez oficiální záruky podpory či stability. I přesto si však nový nástroj vysloužil během velmi krátké doby už přes 16 tisíc hvězdiček od uživatelů a zařadil se k nejpopulárnějším repozitářům platformy.
Nástroj gws má umožnit AI agentům jednodušeji pracovat s celým Google Workspace přes jediné rozhraní. Zatímco dříve museli vývojáři agentů nastavovat samostatné přihlašování pro každou službu a zvládat různé formáty dat, nyní budou mít všechno mnohem jednodušší.
Hlavním prvkem gws je to, jak funguje uvnitř. Nenačítá totiž pevně daný seznam příkazů, ale stahuje si je při každém spuštění přímo ze serverů Googlu. Když tedy společnost do svých služeb přidá novou funkci, AI agent ji bude schopen umět použít, a to bez pracných a časově náročných aktualizací vývojáře. Repozitář navíc obsahuje více než sto připravených šablon pro ty nejčastější úkoly.
Google tímto krokem strategicky otevírá své aplikace vývojářům agentů. Pomalu, ale jistě se tak blížíme momentu, kdy nám e-maily nebudou pouze chodit, ale třeba se i samy třídit, odpovídat a přesouvat schůzky do kalendáře.
