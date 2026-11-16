Oppo představuje řadu Reno17: Překvapivý souboj výkonu a kompaktních rozměrů

Zdroj: Oppo
Po mnoha spekulacích a únicích zde máme dvě novinky od Oppo. Mobily se jmenují Reno17 a Reno17 Pro. Dá se říci, že se jedná o zástupce vyšší střední třídy, ale nepředpokládejte, že Pro verze má lepší specifikace ve všech ohledech.
Reno17 a Reno17 Pro
Asi byste čekali, že Reno17 Pro bude mít vše lepší, ale pokud hledáte výkonnější zařízení, tak Reno17 nabízí o něco rychlejší procesor a baterie má větší kapacitu, 8000 mAh. Reno17 Pro má „jen“ 7250 mAh a o výkon se stará Dimensity 8550 Super. Celkem zvláštní rozhodnutí, ale vysvětlení tohoto neobvyklého sestavení specifikací má své opodstatnění.
Sice se může zdát, že Oppo Reno17 Pro je horší v některách specifikacích, ale například fotografická výbava je o něco bohatší. Na zádech je konkrétně sestava čítající 200+50+50 MPx. To ale není jediná věc, který by mohla zaujmout. Tato varianta má menší displej, tedy samotná úhlopříčka je 6,32 palců, zatímco Reno17 má 6,56 palců. Dá se tedy říci, že Reno17 Pro je kompaktnější mobil. A vměstnat dobrou výbavu do menšího těla je náročnější.
Oppo Reno17 začíná na ceně 3599 juanů (cca 12 000 Kč bez daně a poplatků), Reno17 Pro pak na 4199 juanů (cca 14 000 Kč bez daně a poplatků). Je spíše otázkou, jestli se tyto mobily dostanou do Evropy v nezměněné formě, nebo Oppo zmenší kapacity baterií. Na to si musíme počkat.
Specifikace Oppo Reno17
- displej: 6,56 palců, FHD+ (2624 × 1208 pixelů, 440 PPI), plochý, 120 Hz, 240 Hz dotyková odezva, 100 % DCI-P3, 10bitové barvy (1,07 miliardy barev), typický jas 800 nitů, globální špičkový jas až 1800 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 jader, až 2,8 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 3.1 (bez podpory paměťových karet)
- Operační systém: ColorOS 17.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, 5P objektiv, AF, dvouosá OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 6P objektiv, AF, úhel záběru 116°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, 4P objektiv, AF, dvouosá OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 5P objektiv, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, 5P objektiv, AF, dvouosá OIS)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP69K
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, BLE Audio), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (OTG)
- rozměry a hmotnost: 157,64 × 75,27 × 8,28 mm (8,47 mm u varianty Qiyu Miao), 206 gramů (208 gramů u varianty Qiyu Miao)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W drátové nabíjení (SuperVOOC / UFCS, podpora 55W PPS, 13,5W PD, 13,5W QC)
Specifikace Oppo Reno17 Pro
- displej: 6,32 palců, rovný, Full HD+ (2640 × 1216 pixelů), 460 PPI, 120 Hz, 240Hz dotyková vzorkovací frekvence, 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, typický jas 800 nitů, maximální jas 1800 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 8550 SUPER (8 jader, takt až 3,40 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1 (bez podpory microSD)
- Operační systém: ColorOS 17.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, ohnisková vzdálenost 24 mm, 6P objektiv, AF, dvouosá OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, ohnisková vzdálenost 16 mm, 6P objektiv, AF, úhel záběru 116°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, ohnisková vzdálenost 80 mm, 4P objektiv, AF, dvouosá OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, ohnisková vzdálenost 18 mm, 5P objektiv, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, ohnisková vzdálenost 24 mm, 6P objektiv, AF, dvouosá OIS)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP69K
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0, BLE Audio), BeiDou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, infraport, USB-C (OTG)
- rozměry a hmotnost: 151,21 × 72,42 × 8,32 mm (bílá, hnědá) / 8,50 mm (fialová/speciální edice), 192 gramů / 194 gramů
- baterie a nabíjení: 7250 mAh (nominální 7020 mAh), 80W rychlé nabíjení (SuperVOOC, UFCS; podpora až 55W PPS, 44W UFCS 3. stran, 13,5W PD)
Zdroje: oppo.com, oppo.com, gsmarena.com
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