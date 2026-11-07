Slevy až 44 %: Alza zlevnila robotické vysavače, kávovary i velké spotřebiče KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 7. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home
3 minuty čtení#Smart Home
Slevy až 44 %: Alza zlevnila robotické vysavače, kávovary i velké spotřebiče

Modernizace domácnosti pomocí chytrých technologií dokáže výrazně ušetřit čas i spotřebu energií. Na e-shopu Alza.cz nyní probíhá slevová akce na vybavení do bytu a domu, během které lze pořídit prémiové robotické vysavače, plně automatické kávovary, robotické čističe oken nebo úsporné pračky, sušičky a americké lednice se slevami dosahujícími až 44 %.

Robotické vysavače s mopem a automatickou stanicí

Automatický úklid podlah patří mezi nejžádanější prvky moderní domácnosti. Současné robotické vysavače kombinují vysoký sací výkon s precizním vytíráním, přičemž pokročilé modely disponují dokovacími stanicemi, které se samy postarají o odsátí prachu či průběžné čištění mopovacích návleků. Snadno si tak poradí s koberci, tvrdými podlahami i zvířecími chlupy.

Automatické kávovary

Příprava čerstvé kávy z čerstvě namletých zrn je základem pro dokonalé espresso i mléčné speciality. Plně automatické kávovary ve slevové nabídce zaujmou tichým chodem, přehledným ovládáním a precizním zpracováním, díky kterému se stanou dominantou každé kuchyně.

Robotické čističe oken

Mytí velkých okenních tabulí, vitrín nebo sprchových koutů už nevyžaduje zdlouhavou manuální práci. Chytré robotické čističe oken využívají pokročilou gyroskopickou navigaci, automatické rozprašování vody a technologii čištění až do samotných rohů, což zaručuje lesklý povrch beze šmouh.

Parní pračky a sušičky prádla

Péče o prádlo prochází díky umělé inteligenci a tepelným čerpadlům výraznou evolucí. Moderní parní pračky s váhovou automatikou a aktivní pěnou dokážou prát mimořádně úsporně a hygienicky, zatímco senzorové sušičky přizpůsobí teplotu i délku cyklu konkrétním tkaninám bez zbytečné spotřeby elektrické energie.

Americké a kombinované lednice

Správné skladování potravin vyžaduje rovnoměrné proudění vzduchu a dostatek vnitřního prostoru. Ve zvýhodněné nabídce figurují jak velkokapacitní americké lednice s objemem přes 600 litrů, tak chytré kombinované modely s invertorovým kompresorem a možností správy spotřeby přes mobilní aplikaci.

Kompletní přehled zlevněných spotřebičů, elektroniky a vybavení pro chytrou domácnost je k dispozici přímo na webu Alza.cz, kde lze využít rychlé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.

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