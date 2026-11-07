Slevy až 44 %: Alza zlevnila robotické vysavače, kávovary i velké spotřebiče

Modernizace domácnosti pomocí chytrých technologií dokáže výrazně ušetřit čas i spotřebu energií. Na e-shopu Alza.cz nyní probíhá slevová akce na vybavení do bytu a domu, během které lze pořídit prémiové robotické vysavače, plně automatické kávovary, robotické čističe oken nebo úsporné pračky, sušičky a americké lednice se slevami dosahujícími až 44 %.
Robotické vysavače s mopem a automatickou stanicí
Automatický úklid podlah patří mezi nejžádanější prvky moderní domácnosti. Současné robotické vysavače kombinují vysoký sací výkon s precizním vytíráním, přičemž pokročilé modely disponují dokovacími stanicemi, které se samy postarají o odsátí prachu či průběžné čištění mopovacích návleků. Snadno si tak poradí s koberci, tvrdými podlahami i zvířecími chlupy.
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Automatické kávovary
Příprava čerstvé kávy z čerstvě namletých zrn je základem pro dokonalé espresso i mléčné speciality. Plně automatické kávovary ve slevové nabídce zaujmou tichým chodem, přehledným ovládáním a precizním zpracováním, díky kterému se stanou dominantou každé kuchyně.
- SIEMENS TP725EM7 EQ700 classic (-26 %)
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Robotické čističe oken
Mytí velkých okenních tabulí, vitrín nebo sprchových koutů už nevyžaduje zdlouhavou manuální práci. Chytré robotické čističe oken využívají pokročilou gyroskopickou navigaci, automatické rozprašování vody a technologii čištění až do samotných rohů, což zaručuje lesklý povrch beze šmouh.
- TESLA RoboStar W800 WiFi (-32 %)
- TESLA RoboStar W400 Pro (-27 %)
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Parní pračky a sušičky prádla
Péče o prádlo prochází díky umělé inteligenci a tepelným čerpadlům výraznou evolucí. Moderní parní pračky s váhovou automatikou a aktivní pěnou dokážou prát mimořádně úsporně a hygienicky, zatímco senzorové sušičky přizpůsobí teplotu i délku cyklu konkrétním tkaninám bez zbytečné spotřeby elektrické energie.
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Americké a kombinované lednice
Správné skladování potravin vyžaduje rovnoměrné proudění vzduchu a dostatek vnitřního prostoru. Ve zvýhodněné nabídce figurují jak velkokapacitní americké lednice s objemem přes 600 litrů, tak chytré kombinované modely s invertorovým kompresorem a možností správy spotřeby přes mobilní aplikaci.
- SAMSUNG RS80F67KCTEO (-39 %)
- HISENSE RF632N4AIC1 (-27 %)
- SAMSUNG RB34C670DWW/EF (-24 %)
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Kompletní přehled zlevněných spotřebičů, elektroniky a vybavení pro chytrou domácnost je k dispozici přímo na webu Alza.cz, kde lze využít rychlé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.
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