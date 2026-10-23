Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy

Zdroj: Vodafone
Mobilní operátoři vždy první zajistí pokrytí mobilním signálem na místech, kde se pohybuje nebo nachází nejvíce lidí. Až pak hledá možnosti pokrytí v odlehlejších oblastech, nebo komplikovaných. Některá místa jsou i tak dosti komplikovaná a nákladná, co se týče vybudování kvalitního pokrytí. Naštěstí se nabízí nejrůznější dotační programy, které s tím pomáhají. Díky tomu nyní Vodafone rozšiřuje pokrytí do nových oblastí, případně ho vylepšuje.
Lepší a stabilnější signál
Místa bez kvalitního mobilního signálu nebo úplně bez něj se všeobecně nazývají jako „bílá místa“. Operátoři mají povinnost řešit takové oblasti, ale naštěstí jsou zde nejrůznější programy, které s tím mají pomoci. Aktuálně Vodafone ve spolupráci s Vantage Towers a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Národního plánu obnovy zlepšuje dostupnost mobilního pokrytí.
„Kvalitní mobilní infrastruktura je základem digitální dostupnosti regionů. Jsme rádi, že můžeme díky dotační podpoře přispět k rozvoji 5G konektivity i v místech, kde je výstavba sítě složitější, ale její přínos pro místní obyvatelstvo a firmy je o to významnější,“ říká Jiří Švarc, ředitel společnosti Vantage Towers.
V tomto případě šlo o dvě bílá místa a devět úseků železničního koridoru Praha – Česká Třebová – Ostrava s odbočkou na Brno. Pokud jde o bílá místa, tak se bavíme o místech Komárov a Prstná. Nové pokrytí vzniklo také v lokalitách Borky, Letoplast, Pustějov, Zámrsk, Milčice a Tatce (Klučov), Choceň, Třebovice, Banín a Lipník nad Bečvou.
„Úlohou Vodafonu je dostat nové možnosti infrastruktury co nejrychleji k zákaznicím a zákazníkům v podobě kvalitních a spolehlivých mobilních služeb. Díky novým vysílacím lokalitám můžeme posílit naši síť v místech, kde bylo pokrytí dosud omezené, a zlepšit tak každodenní život lidí, kteří zde žijí, pracují nebo cestují,“ uvádí Gentian Bajraktari, viceprezident Vodafonu pro síťové technologie.
Nejedná se o finální fázi. Ta aktuální počítá s pokrytím 600 bílých míst, ale ČTÚ již nyní pracuje na plánu až do roku 2034, přičemž se počet rozšíří na 1200 míst. Postupně se tak má stát mobilní signál dostupnějším i na místech, kde není vysoká hustota zalidnění, případně se jedná o komplikovanou oblast.
Zdroj: Tisková zpráva
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