OpenAI spojí ChatGPT a Work do jednoho prostředí. Starší aplikace ChatGPT Classic v lednu skončí

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI připravuje změnu v tom, jak bude fungovat její vlajkový produkt – ChatGPT. Společnost plánuje sjednotit klasický chat a pokročilý pracovní režim Work do jednoho prostředí, aby uživatelé nemuseli neustále přepínat mezi jednotlivými nástroji. Současně oznamuje ukončení podpory desktopové aplikace ChatGPT Classic.
ChatGPT a Work se spojí do jednoho rozhraní
OpenAI letos v červenci představila novou desktopovou aplikaci, která sjednotila ChatGPT, režim Work a nástroj pro vývojáře – Codex. Novinka však vyvolala kritiku kvůli nepřehlednému rozhraní a nahrazení původní nativní aplikace. Společnost se proto rozhodla pro další změnu. Režimy Chat a Work se mají postupně spojit do jednoho pracovního prostředí, ve kterém bude možné přejít z běžné konverzace rovnou ke složitějším úkolům.
V praxi tak bude možné například řešit s chatbotem návrh webových stránek a následně ho požádat, aby je rovnou vytvořil. Podobně zvládne připravovat prezentace, pracovat s dokumenty a provádět různé úkoly. Samostatný nástroj Codex, který slouží především k programování, zůstane v desktopové aplikaci oddělený. Testování sjednoceného prostředí začne v následujících týdnech v rámci menšího okruhu uživatelů.
Zbystřit by zároveň měli uživatelé stávající aplikace ChatGPT Classic. OpenAI upozorňuje, že aplikaci plánuje vypnout 30. ledna, což je za necelé tři měsíce. Uživatelé budou muset přejít na novou verzi, kterou si mohou stáhnout z oficiálního webu ChatGPT. Dobrou zprávou je, že veškerá historie konverzací zůstane zachována. Po přihlášení do nové aplikace tak uživatelé budou moci pokračovat tam, kde skončili.
Další změna se týká limitů používání. OpenAI plánuje sjednotit limity pro náročnější úkoly v ChatGPT a Codexu. Spotřeba se bude odvíjet od použitého modelu a složitosti požadavku. Pokročilejší modely tak mohou čerpat limit mnohem rychleji než modely pro běžné úlohy. Standardní režim Instant má podle společnosti zůstat neomezený a nebude se do společného limitu započítávat.
Zdroj: 9to5mac.com
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