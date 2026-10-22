OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

• 22. 10. 2026#iOS
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat prezentace. Uživatelé nově mohou z běžné konverzace, nebo z nahraného dokumentu vytvářet prezentace, upravovat jednotlivé snímky a spolupracovat s kolegy v reálném čase.

ChatGPT Slides vytvoří prezentaci z dokumentu i jednoduchého zadání

Nový nástroj dokáže sestavit prezentaci na základě textového zadání, probíhající konverzace nebo nahraných souborů. Uživatel také může nahrát již existující prezentaci například v powerpointu, podle které ChatGPT přizpůsobí vizuální styl a rozložení snímků.

Chatgpt Slides Hero

Zdroj:OpenAI

Zajímavou funkcí je přímá editace vytvořené prezentace v prostředí chatu což zajistí že nebude nutné při každé změně generovat celou prezentaci znovu. Texty, obrázky, nebo grafy bude možné upravovat přímo ve vestavěném editoru. Změny může na požádání provádět také sám ChatGPT.

Chatgpt Slides Refine Deck

Zdroj:OpenAI

Výhodou je podpora týmové spolupráce, díky které budou moci více lidí v týmu současně pracovat na stejné prezentaci, přidávat komentáře a navrhovat úpravy. ChatGPT nebo AI agent pak dokáže reagovat na připomínky, přepracovat rozložení snímků či aktualizovat grafy.

Chatgpt Slides Present Or Export

Zdroj:OpenAI

Hotovou prezentaci bude možné spustit přímo v ChatGPT nebo exportovat do formátů jako PowerPoint, Google Slides či PDF. Obsah přitom zůstane i nadále editovatelný v dalších nástrojích. Nová funkce je součástí pracovního prostředí ChatGPT Space, které je dostupné prozatím uživatelům tarifů Pro, Business a Enterprise a je dostupná jak ve webové, tak desktopové verzi ChatGPT. Uživatelé tarifu Plus zatím k nové funkci přístup nemají.

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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