OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat prezentace. Uživatelé nově mohou z běžné konverzace, nebo z nahraného dokumentu vytvářet prezentace, upravovat jednotlivé snímky a spolupracovat s kolegy v reálném čase.
ChatGPT Slides vytvoří prezentaci z dokumentu i jednoduchého zadání
Nový nástroj dokáže sestavit prezentaci na základě textového zadání, probíhající konverzace nebo nahraných souborů. Uživatel také může nahrát již existující prezentaci například v powerpointu, podle které ChatGPT přizpůsobí vizuální styl a rozložení snímků.
Zajímavou funkcí je přímá editace vytvořené prezentace v prostředí chatu což zajistí že nebude nutné při každé změně generovat celou prezentaci znovu. Texty, obrázky, nebo grafy bude možné upravovat přímo ve vestavěném editoru. Změny může na požádání provádět také sám ChatGPT.
Výhodou je podpora týmové spolupráce, díky které budou moci více lidí v týmu současně pracovat na stejné prezentaci, přidávat komentáře a navrhovat úpravy. ChatGPT nebo AI agent pak dokáže reagovat na připomínky, přepracovat rozložení snímků či aktualizovat grafy.
Hotovou prezentaci bude možné spustit přímo v ChatGPT nebo exportovat do formátů jako PowerPoint, Google Slides či PDF. Obsah přitom zůstane i nadále editovatelný v dalších nástrojích. Nová funkce je součástí pracovního prostředí ChatGPT Space, které je dostupné prozatím uživatelům tarifů Pro, Business a Enterprise a je dostupná jak ve webové, tak desktopové verzi ChatGPT. Uživatelé tarifu Plus zatím k nové funkci přístup nemají.
Zdroj: androidheadlines.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře