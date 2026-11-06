Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení

• 6. 11. 2026#iOS #Smartphony
Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení

Apple iPad mini 6; zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dlouho, co Apple představil nový iPad mini s OLED displejem a čipem A20 Pro. Podle čerstvých informací cupertinský gigant údajně pracuje na dalším upgradu svých tabletů. Podle informací od známého tipéra Marka Gurmana z Bloombergu plánuje společnost v první polovině příštího roku představit tři nové modely: základní iPad, iPad Air a iPad Pro. Největší změny se očekávají u displejů a výkonu.

Základní iPad konečně nabídne podporu Apple Intelligence

Současný základní iPad z roku 2025 využívá čip A16 a 6 GB operační paměti, což už nestačí pro dostatečný výkon, který by utáhl funkce Apple Intelligence. Připravovaná generace by měla tento nedostatek odstranit. Podle informací nalezených přímo v kódu má nový iPad dostat čip A19 a 8 GB RAM. Ve výbavě se má také objevit síťový čip Apple N1 s podporou Wi-Fi 7 a modem C1X pro připojení k 5G sítím v mobilních variantách. Významné změny čekají také iPad Air. Současné 11palcové a 13palcové modely z března loňského roku nabízejí čip M4 a 12 GB RAM, ale stále používají LCD displeje s obnovovací frekvencí 60 Hz.

iPad

Apple iPad Air M2; zdroj: Dotekománie

Příští generace by měla konečně přejít na OLED panely, které mají nabídnout lepší kontrast a skutečně černou barvu. Dodávku těchto panelů má zajistit jihokorejský Samsung Display. Očekává se také výkonnější procesor – pravděpodobně M5, ale jeho nasazení zatím není potvrzeno.

iPad Pro dostane chlazení pomocí odpařovací komory

U nejvyššího modelu iPadu Pro se Apple údajně chce zaměřit především na výkon. Nová generace má využívat odpařovací komoru (vapor chamber), která účinněji odvádí teplo od procesoru. Tablet by tak mohl udržovat vysoký výkon delší dobu, aniž by se výrazněji zahříval. Podle již dříve uniklých informací by ve hře mohl být také čip M6, který už Apple používá v některých počítačích Mac. Zajímavé je i načasování. Všechny tři novinky by měly dorazit během první poloviny příštího roku. Podle Gurmana Apple v druhé polovině roku žádné další iPady představovat neplánuje. Společnost zatím tyto informace oficiálně nepotvrdila, takže na konkrétní parametry i termíny uvedení si budeme muset ještě počkat.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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