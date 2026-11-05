Nothing chystá první ryzí AI hardware. Bude bez displeje a zaměří se na práci

• 5. 11. 2026#AI #Příslušenství
Nothing chystá první ryzí AI hardware. Bude bez displeje a zaměří se na práci

Nothing Phone (2a); zdroj: Dotekománie

Pokud se chce dnes jakákoliv společnost udržet na trhu a být relevantní, nesmí představovat jen standardní zařízení a musí sem tam riskovat. Minimálně představit koncept, netradiční pojetí nebo se o něco zajímavého pokusit. Nothing splňuje něco z toho, ale dnes tuto firmu chápeme jako designérskou, která se snaží oživit mobily, sluchátka a hodinky. Již příští měsíc se máme dočkat zcela nového produktu.

AI příslušenství?

Carl Pei, CEO společnosti Nothing, publikoval na sociální síti X delší text, v kterém se zamýšlí nad současným trhem, AI a novými zařízeními. Sice neuvádí nic konkrétního a spíše jen láká na představení nového produktu příští měsíc, dají se v textu najít náznaky toho, co vlastně čekat.

Uvádí například, že první se musí nějaká novinka zaměřit na práci a pracovní prostředí, aby mohla mít větší šanci na úspěch. To samé má platit i o AI příslušenství, které by mělo více odrážet potřeby lidí a nevytvářet jen možnosti navíc, které si teprve hledají cestu k masovějšímu rozšíření.

Nothingr Ai

Obrázek k chystané novince; Zdroj: Nothing

Z textu vyplývá, že Nothing plánuje vydání nového zařízení bez displeje, které bude fungovat jako AI společník. Ten má vyplňovat mezery v kontextu a napomáhat s běžnou činností. Teoreticky se tedy bude jednat o AI záznamník propojený s ekosystémem Nothing, který bude dodávat kontext a informace například pro plánování a plnění úkolů.

Jak známe tohoto výrobce, nebude se asi jednat o nudné „udělátko“ a zaujme i designem, nejen funkcemi. Teoreticky se může jednat vlastně o konkurenci například pro Plaud Note (recenze).

Zdroj: x.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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