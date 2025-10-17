Plaud Note: geniální AI záznamník

Zdroj: Dotekomanie.cz
Musím se přiznat: hlavu takhle plnou dojmů jsem neměl už dlouho. A ani jsem to neměl v plánu. O Plaud Note jsem se doslechl vlastně jen tak mimochodem, ale hned mi blesklo hlavou, že pokud to umí alespoň část toho, co slibuje, tak to určitě stojí za vyzkoušení…
A teď střih: o dva týdny později už jsem si alespoň část svých dojmů dokázal utřídit a také je vložit do této recenze. Jak tedy začít?
Audio záznamník jsem přestal používat už před nějakým časem. Část své kariéry jsem strávil na různých pozicích v menších společnostech i v několika nadnárodních korporacích, další část pak jako profesionál víceméně na volné noze. Poměrně často se stávalo, že jsem byl účastníkem mítinku či rozhovoru, který rozhodně stál za zaznamenání; ovšem problém s audionahrávkou je ten, že jen zpětně si ji projít je časově velmi náročné – a to nemluvím o tom, že jsem potřeboval ještě další čas na to, abych si z nahrávky udělal poznámky.
Mám jistou výhodu v tom, že psát všemi deseti jsem se naučil už někdy v 17 letech. Nechodil jsem do žádného kurzu, jen mě tehdy napadlo, že to může být docela užitečný „skill“, takže jsem si pořídil učebnici pro samouky a pustil se do toho. Rodiče z toho rámusu produkovaném mechanickým (sic!) psacím strojem Consul musí bolet hlava ještě do dneška… Psaní na moderní klávesnici Macbooku je velmi tiché, ovšem i tak není snadné zachytit vše důležité, zvlášť když má schůzka vícero účastníků.
Postupem času jsem zkoušel různé metody dělání poznámek a zápisů. Každá měla (a má) své výhody i nevýhody, ale optimální řešení jsem nenalezl. Tedy až do dneška, chtělo by se říci…
Přístroj jménem Plaud Note je podle mého názoru zařízení, které výborně řeší celou řadu situací podobných těm, které jsem uvedl. Trávíte čas na poradách, a potřebujete efektivně řešit vzešlé úkoly, nebo je na někoho delegovat? Jste asistentem (či asistentkou), a trávíte čas zběsilým psaním zápisů? Jste freelancer, který tvoří texty či jiný obsah, a potřebuje rychle a výstižně formulovat svá tvrzení a závěry? Nebo jste člověk, který si potřebuje nahlas utřídit své myšlenky, vokalizovat nápady či vytvářet myšlenkové mapy? Podnikáte či řídíte firmu, a chcete efektivně pracovat se svými idejemi? Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, tak byste teď měli zbystřit. Ale pojďme popořádku.
Na velikosti záleží
Když jsem jej dostal poprvé do ruky, překvapilo mne, jak jen Note kompaktní. Velikost balení výrazně klame: přístroj má totiž velikost kreditní karty, a tloušťku asi 3 kreditních karet. A hmotnost? Prakticky zanedbatelných 30 gramů.
V balení najdete ovšem (kromě nabíjecího kabelu) ještě jednu velmi zajímavou záležitost: kožený obal. Je to jakási miniaturní kapsička, do které Note zasunete. Ta kapsička je ovšem – a to je podstatné – MagSafe kompatibilní. Takže ji naprosto jednoduše „přilepíte“ na zadní stranu iPhonu (s obalem či bez). Pokud jste někdy měli v ruce nějakou MagSafe peněženku, tak přesně víte, o čem mluvím. Co když ale vlastníte telefon, který MagSafe nemá? Pro ten případ je v krabičce ještě magnetický kroužek, který prostě vložíte do obalu vašeho telefonu – a je hotovo.
Ke kapsičce mám ještě jednu poznámku: pasuje naprosto přesně – dokonce tak přesně, že máte potíže Note z obalu vytáhnout. Dá to docela dost práce, a hned jsem si vzpomněl na Wericha, když mluvil o svém voze Fiat: „Ovšem ten mám doživotně. Jak do něj jednou vlezu, tak už nemůžu ven…“
Minimalistická krása
Design je jistě velmi subjektivní záležitostí, nicméně se domnívám, že většina lidí se shodne na tom, že Plaud Note je elegantní kousek elektroniky. Minimalisticky elegantní. Precizně zpracované kovové tělo, tlačítko Start/Stop, přepínač Diktafon/Hovor, a konektor magnetického nabíjení na zadní straně. A vše vypadá skvěle.
To hlavní
Více než design vás ale asi zajímá funkčnost. Jak tedy funguje a co umí?
Použití je extrémně jednoduché. Podržením tlačítka se rozsvítí miniaturní notifikační dioda, ale především začne Plaud Note nahrávat. A je jedno, jestli jste sami a nahráváte si své vlastní myšlenky či podněty, anebo jste na velkém mítinku, kde zazní spousty hlasů. Note dělá v tichosti svou práci – citlivý mikrofon zaznamenává všechny konverzace až do okamžiku, kdy opětovným podržením tlačítka nahrávání vypnete. Velmi jednoduché.
To vše je ovšem pouze začátek. To hlavní se totiž děje až následně, a to v aplikaci Plaud: AI Note Taker (jak zní celé jméno). Vyberete si záznam, který chcete zpracovat, a „předáte“ jej ke zpracování umělé inteligenci. Ta vám nabídne hned několik možností.
Počet možností se výrazně liší podle toho, jaký plán máte. Tím pochopitelně nemyslím plán, jak se záznamem naložíte, ale plán předplatného.
Základní plán s názvem Starter Plan toho umí hodně. Nabídne vám 15 připravených šablon, dle kterých nahrávku zpracuje a vytvoří výstup. Dobrá zpráva je, že toho umí hodně. Například:
- kompletní přepis celé nahrávky, oddělení (a možnost pojmenování) jednotlivých mluvčích
- shrnutí, kdy AI vytvoří jakýsi sumář schůzky
- rychlá hlasová poznámka s odrážkami
- myšlenkové mapy vytvořené z nahrávky za pomoci AI
- téměř neomezené cloudové úložiště pro nahrávky
Hlavním omezením je zde limit 300 minut nahrávek za měsíc. Plán jako takový je ovšem zdarma, takže je zcela dostačující na vyzkoušení všech dostupných funkcí.
Další plány jsou už placené. Pro Plan má více šablon a limit 1200 minut zpracovaných záznamů měsíčně, a konečně Unlimited Plan je naprosto neomezený.
Za sebe říkám, že nejvíce využívám kompletní přepis nahrávky, plus manažerské shrnutí, pokud to u daného záznamu dává smysl. Funkce bezplatného plánu jsou pro běžné použití řekl bych zcela dostačující, ovšem 300 minut měsíčně by mi určitě nestačilo. Ale když odhlédnu od objemového limitu, tak tvrdím, že Plaud Note funguje fantasticky! Je až neuvěřitelné, kolik času mi dokáže ušetřit.
Aplikace Plaud: AI Note Taker podporuje v současnosti téměř 60 jazyků, pro naše podmínky je zásadní to, že mezi nimi je i čeština (potažmo slovenština).
Zdroj: Dotekomanie.cz
Hovory
Další věc, která mě dostala, jsou telefonní hovory. Teď zcela pominu právní stránku věci, a soustředím se jen na to, jak tato funkce funguje.
První možností, která vás asi napadne, je zapnout u telefonátu hlasitý odposlech, a nechat Plaud Note zapnutý někde poblíž. I tak to samozřejmě jde, ale Plaud má pro vás připraveno další příjemné překvapení. Jak už jsem zmínil, pouzdro je MagSafe kompatibilní. Prostě jej tedy (i s přístrojem pochopitelně) přicvaknete na zadní stranu iPhonu, podržíte tlačítko, a sousedící přepínač posunete do „červené“ polohy. Note v tu chvíli začne zaznamenávat vibrace těla telefonu způsobené zvukem. Zní to skoro neuvěřitelně, že? Možná, ale důležité je, že to funguje! Vlastně jediný způsob, který mi nefungoval, je hovor přenesený do sluchátek AirPods. Teprve pak byl Plaud Note nahraný a nenahrával (tuhle slovní hříčku jsem si nemohl odpustit).
Ještě důležité doplnění (nejen) k hovorům. Ano, uvědomuji si, že při používání přístroje mu svěřujete informace a myšlenky, které mohou být velmi osobní a citlivé. A to si uvědomují i příslušní odborníci stojící za Plaud Note. Všechna data jsou tedy šifrována jak na úrovni hardware přístroje, tak i během přenosu, uložení i zpracování v cloudu. Bezpečnostní rámec Plaud.AI prošel příslušným auditem a splňuje nároky SOC 2, typ II. Disponuje také HIPA certifikací a nově má i plnou shodu s nařízením GDPR.
Shrnutí (psané živým člověkem, nikoliv AI)
Pokud jsou z mého předchozího textu cítit emoce, tak je to tím, že ve mně Plaud Note spoustu emocí vzbudil. I proto jsem se rozepsal výrazně více, než jsem měl původně v úmyslu, takže si to pojďme shrnout.
Pokud máte občas ve zvyku si nějakou diskusi či poradu nahrát a ve volném čase si záznam poslechnout, nečekejte nic světoborného. Ovšem pokud byste ocenili přepis do textové podoby, ať už v plné délce, nebo v celé řadě dalších zhuštěných forem, je tato věcička přesně to, na co jste celou dobu čekali (a možná jste ani nevěděli, že na to čekáte). Dokáže vám totiž nejenom ušetřit obrovské množství času, ale také vám poskytne další možnosti, jak se záznamem pracovat. Tyto možnosti jsou obrovsky široké, za sebe přiznám, že jsem jich prozatím vyzkoušel jen velmi malé množství. Do určité míry záměrně, protože se brzy chystám na recenzi jiného produktu od Pladu, kde se více zaměřím i na nejrůznější nabízené šablony.
Bezplatný Starter Plan dává dostatečně širokou ochutnávku toho, co Plaud Note umí, pouze s limitem 300 minut měsíčně. Vyšší plány vás už budou stát 230 až 500 korun měsíčně, ale na tom vlastně až tolik nezáleží: je to zanedbatelná cena za množství ušetřeného času pro každého profesionála.
Tak na co ještě čekáte?
Za poskytnutí přístroje Plaud Note děkuji společnosti TYGOTEC.
Klady
- Malý a kompaktní design
- Jednoduché použití
- Kvalitní nahrávání
- Široké možnosti zpracování
- Podpora 60 jazyků
Zápory
- Omezený bezplatný plán
- Těžké vytahování z obalu
- Vyšší plány mohou být drahé
- Nehodí se pro všechny situace
- Možné obavy o soukromí
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple Vision Pro dostávájí upgrade
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře