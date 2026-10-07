Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

Jakub Sobotka • 7. 10. 2026#Android #Aplikace
Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

Zdroj: helpdeskgeek

Microsoft chystá změnu v zálohování aplikace Authenticator na Androidu. Od ledna příštího roku už nebude možné ukládat zálohu účtů a klíčů pro dvoufázové ověření v rámci osobního účtu Microsoft. Místo toho se zálohování přesune do úložiště služby Google One.

Microsoft mění podmínky zálohování aplikace Authenticator

Microsoft Authenticator slouží k ověřování přihlášení, generování jednorázových kódů pro vícefaktorové ověřování a také k přihlašování bez hesla, kdy uživatel požadavek jednoduše schválí na telefonu. Microsoft důvod, proč tyto změny zavádí bohužel blíže neodůvodnil. Zálohování na Androidu ale v podstatě sjednocuje se způsobem, jak je Authenticator zálohován na iPhonech, na kterých se zálohy ukládají do iCloudu.

Microsoft tuto změnu potvrzuje na svých stránkách podpory. Od ledna příštího roku bude nutné v nastavení zálohování Google One povolit také Microsoft Authenticator. Uživatelé Androidu tak budou pro zálohování aplikace potřebovat účet Microsoft i účet Google.

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V praxi to pro uživatele bude znamenat nutnost zkontrolovat, že je Microsoft Authenticator v Google One opravdu zahrnutý do zálohování.

Záloha aplikace se bude počítat do prostoru v účtu Google. Ten nabízí 15 GB bezplatného úložiště, které sdílejí i další aplikace ekosystému Googlu. Microsoft zatím neupřesnil, jak velké zálohy Authenticatoru budou. Do začátku příštího roku se způsob zálohování nemění.

Zdroj: neowin.net

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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