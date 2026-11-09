Realme 17 Pro a Pro+ odhalují první detaily

• 9. 11. 2026#Android #Smartphony
Realme 17 Pro a Pro+ odhalují první detaily

Realme 16 Pro | Zdroj: Realme

Dva mobilní přírůstky připravuje čínská společnost Realme, která si před širokou veřejností neuhlídala nové podrobnosti kolem telefonů nesoucích název Realme 17 Pro a Realme 17 Pro+. V obou případech lze vyhlížet zařízení určená pro segment střední třídy. Vážní zájemci se mohou těšit nejen na kvalitní displej, slušný hardware a větší bateriový článek.

Jdou s dobou

Realme 17 Pro by se měl dočkat AMOLED displeje s 1,5K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Uvnitř poběží čipová sada Dimensity 7300 od MediaTeku, kterou bude řídit článek baterie o velikosti 10 000 mAh. Citelné zhoršení může nastat u zadních fotoaparátů, kam nově chtějí nasadit jen dvojici objektivů (50 + 8 MPx).

Realme 17 Pro Plus

Realme 17 Pro+ | Zdroj: Gizmochina

Pozornosti nesmí uniknout dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) a platforma ColorOS 17 vycházející z operačního systému Android 17. Lepší výchozí pozice se pochopitelně dočká Realme 17 Pro+, které pravděpodobně nabídne 6,78palcový OLED displej s 1,5K rozlišením. Sestava fotoaparátů vzadu si od předchůdce naštěstí převezme trio snímačů (200 + 50 + 8 MPx).

Nová strategie firmy se sice postará o dostupnost telefonů v mezinárodním měřítku, ale za to novinky zcela vynechají čínský trh, kde více prostoru dostane značka OnePlus. Nové informace bychom mohli získat během následujících dnů či týdnů.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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