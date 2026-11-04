Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

• 4. 11. 2026#Android #Aplikace
Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

Zdroj: Google

Sotva Google oznámil nové ikony pro hlavní aplikace, tak zde máme další novinku, která se postupně začíná šířit mezi uživateli. Je zajímavé, že k tomuto nevydává žádnou zprávu, ale nové ikony se dočkaly většího oznámení.

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Změna rozhraní

V první řadě se začíná u uživatelů objevovat nové rozhraní v samotné aplikaci v případě připnutých zpráv. Do této chvíle se jen zobrazují nahoře v seznamu s malým připínáčkem. Nově dostanou větší prostor a ikony, přičemž uspořádání bude horizontální. Současně bude k dispozici i větší tlačítko pro připnutí.

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Zdroj: reddit

Výše můžete vidět, že vývojáři trochu více plýtvají prostorem a kdyby připnuté zprávy byly o něco menší, asi by to nevadilo. Současně dochází ke změně plovoucích tlačítek. Právě na horním pravém snímku obrazovky můžete tyto prvky vidět v dolní pravém rohu. Níže pak je zobrazeno nové uspořádání a současně změna tlačítek.

Search Fab Google Messages One Jpg Search Fab Google Messages Two Jpg

Zdroj: androidauthority

Nově se tedy budou zobrazovat uprostřed dolní části obrazovky a budou navíc dynamické, tedy že se bude měnit jejich velikost podle toho, jak budete skrolovat. Někam ale zmizel asistent. Toto rozvržení se spíše zatím testuje a možná dojde ještě ke změně. Novinky nevyžadují aktualizaci aplikace, Google je spouští skrze své servery. Můžete tak mít jednu nebo obě novinky současně.

Zdroje: reddit.com, reddit.com, androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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