Android dostane nativní zamykání aplikací

Android dostane nativní zamykání aplikací2025-12-11T20:52:00+01:00
• 12. 12. 2025#Aktualizace #Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google je v mnoha případech napřed, ale co se týče funkcí systému Android, tak je to tady spíše naopak. Výrobci mobilních telefonů, kteří pracují na svých nadstavbách, mnohdy přijdou s nějakou svou vlastní funkcionalitou a až po čase se případně dostane přímo do čistého systému Android. Jednak výrobce nemusí neustále upravovat systém, ale navíc se funkce dostane mezi všechny. Nyní to asi tak dopadne s možností zamykání aplikace.

Ochrana aplikací

Někteří výrobci implementují do své nadstavby možnost zamčení aplikací, tedy že pro jejich spuštění je vyžadováno dodatečné ověření uživatele. To je asi zbytečné například u bankovních aplikací, kde je silné zabezpečení, ale pak jsou zde aplikace, které nic takového nemají, a přesto by to daný uživatel uvítal.

Google si zřejmě řekl, že je čas něco takového implementovat přímo do jádra systému, tedy bez nutnosti dodatečné práce u výrobců. Navíc to bude bezpečnější než řešení pomocí aplikací třetích stran. Zatím se na novince pracuje, ale první náznaky jsou vidět v Androidu Canary 2512 (vývojářská verze s novým značením).

AppLock Activity in 2512 Android Canary release 1536w 537hpng 1536x537x

Zdroj: androidauthority

Implementace není hotová, ale podle dostupných informací se jedná jen o položení základu, přičemž následně budou muset výrobci jen přidat do launcherů (tedy prostředí systému) funkci pro zamknutí nebo odemknutí aplikace. Při spuštění zamknuté aplikace se vyvolá nutnost ověření uživatele.

Zatím se těžko odhaduje, kdy bude novinka hotová, ale někteří naznačují, že se chystá pro Android 17. Pakliže se tak stane, výrobci budou moci zahodit své řešení, případně jen novinku povolit pro své mobily.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

