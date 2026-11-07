Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skica

Zdroj: Google3
Souboj AI modelů a služeb jede na plné obrátky. Zatímco se společnosti zaměřují na nejrůznější oblasti, tak Google mimo jiné postupně přidává novinky a drobná vylepšení, která mají nalákat i ty, co ještě nevytvořili svou aplikaci nebo službu. Samozřejmě láká na využití Gemini a nejrůznějších nástrojů.
Henry Cavill inspiruje
S představením nových Googlebooků začala společnost více lákat na Gemini. Aktuálně tedy běží marketingová událost, kde hraje hlavní roli přímo Henry Cavill, známý zejména rolí Supermana. Současně se o něm také ví, že se rád věnuje technologiím a hrám. Ve spolupráci s Googlem tedy buduje svou první aplikaci s využitím Googlebooku a Gemini.
Hra zatím není k dispozici a jde spíše o sledování samotné cesty, jak může být taková tvorba jednoduchá i pro herce. Google ale dodává, že jakmile ji Henry dokončí, bude k dispozici pro všechny. Mezitím Gemini dostává poměrně užitečnou novinku. Vytvoření aplikace nebo hry je dnes podstatně jednodušší, ale největší problém je právě začátek.
Už jen samotné vysvětlení Gemini, jak má aplikace vypadat, může být velmi komplikované. Nově ale můžete nahrát skicu nebo jakýkoliv obrázek, jak má aplikace vypadat. Stačí vložit nákres do Gemini, zvolit možnost Canva a pak požádat o vytvoření aplikace. Gemini by mělo pochopit uspořádání prvků i nějakou funkcionalitu. Pro začátek nějakého osobního projektu to je rozhodně velmi jednoduchý způsob, jak vlastně začít.
Zdroj: Tisková zpráva
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Komentáře
Michal Krajči7. 11. 2026, 17:24
Keby sa Google radšej sústredil na plné spojazdnenie Gemini v EU. Chcel som svoju novú todo apku PING sprístupniť Gemini v mobile. Aby človek len povedal „Hey Google. Pridaj mi úlohu do aplikácie PING.“. Gemini sa spýta že akú a na aký dátum a čas sa má pridať a pridá sa. Implementoval som to a commandline to fungovalo pekne. Ale idem to vyskúšať a nič… v EU to zrejme podporované nie je. Raz mi Gemini povie, že mi nemôže poslať link na niečo o čom sa bavíme raz mi to pošle bez problémov. Je v tom neskutočný bordel :-/
Přemysl Vaculík7. 11. 2026, 17:40
Co vím, tak na tom pracuje jiné oddělení, spíše právní, aby to odpovídalo legislativě. Stále můžeme doufat. PS: V Android Auto a Googlebook OS už funguje.
Michal Krajči7. 11. 2026, 17:46
nj veď práve tá nekonzistencia je hrôza. Aj to že Gemini raz urobí vec tak a inokedy tú istú vec inak. Držím im palce nech to rýchlo zmáknu a bude to slúžiť tak ako má.