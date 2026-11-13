Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát

• 13. 11. 2026#iOS #Smartphony
Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát

Zdroj: ShiftDelete

Podle dostupných informací by Apple měl na jaře příštího roku představit nové modely iPhone 18 a iPhone Air 2. Přestože do jejich uvedení zbývá ještě několik měsíců, na internetu se již nyní objevují snímky maket obou telefonů, které naznačují možný budoucí vzhled obou telefonů. Snímky byly uveřejněny na profilu Smart Pikachu na čínské sociální síti Weibo. Asi největší změna by se mohla týkat iPhonu Air 2, který by měl dostat druhý zadní fotoaparát a ještě tenčí konstrukci.

iPhone Air 2 by mohl nabídnout dva 48Mpx fotoaparáty

Podle uniklých fotografií si měl iPhone Air 2 zachovat charakteristický design svého předchůdce. Změna by se měla odehrát na zadní straně. Oproti předchozímu modelu by druhá generace mohla přinést druhý fotoaparát. Spekulace naznačují, že oba snímače by měly mít rozlišení 48 Mpx. Apple údajně plánuje také další ztenčení konstrukce, a to navzdory tomu, že by druhá generace měla přinést lepší výdrž baterie. Telefon by měl být vybaven titanovým rámem a 6,55palcovým OLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Spekuluje se také o menším modulu Dynamic Island.

Iphone Air 2 1

Zdroj: GSM Arena

O něco konzervativnější přístup, jak se zdá podle snímků, Apple volí u standardního iPhonu 18. Podle fotografií se ukazuje prakticky stejný design jako u současného iPhonu 17, včetně podobně řešeného zadního modulu fotoaparátů. Podle dosavadních informací by měl iPhone 18 nabídnout 6,3palcový OLED displej, dva 48Mpx fotoaparáty a nový procesor Apple A20.

Iphone Air 2

Zdroj: GSM Arena

Jak už bylo řešeno na začátku, Apple měl oba telefony představit příští rok na jaře společně s dostupnějším iPhonem 18e. Dostupné informace také naznačují zvýšení ceny základního modelu, podobně jako u modelu iPhone 18 Pro.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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