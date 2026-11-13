iQOO 16s se začíná více rýsovat

iQOO 11s | Zdroj: Sina Weibo
Čínská firma iQOO připravuje do produktové nabídky nového zástupce s označením 16s, který v portfoliu nahradí více než 3 roky starý telefon. U posledního modelu iQOO 11s došlo totiž k představení během července 2023. Chystaná novinka by podle nejnovějších úniků měla uvnitř nabídnout výbavu charakteristickou pro segment vyšší střední třídy.
Ještě v plenkách
Poslední zprávy počítají s nasazením OLED displeje o úhlopříčce 6,59 palce, ke kterému připojí vysokou 165Hz obnovovací frekvenci a 1,5K rozlišení. Součástí hardwarové stránky údajně bude čipová sada Snapdragon 8 Gen 6 nebo Snapdragon 8 Gen 5 se zvýšenými frekvencemi. Samotné konfigurace paměti nebyly doposud upřesněny.
Aktuální trendy se také promítnou u bateriového článku, kde výrobce plánuje kapacitu až 10 000 mAh. Dále bychom měli v zadní části poznat dva 50MPx objektivy fotoaparátu, zatímco na selfie snímky využijete 32MPx kamerku v přední části. Do výpisu výbavy se mimo jiné podívá aktivní chladicí ventilátor.
Kódový název I2606 naznačuje, že iQOO 16s bude mít hodně společného s iQOO 16R díky přiřazenému totožnému označení. Navíc iQOO 16R vzejde z připravovaného iQOO Z12 Turbo pro čínský trh. Podle prvních vydaných certifikací by verze 16s měla vstoupit minimálně na trh v Malajsii, kdežto u 16R se očekává vstup na trh v Indonésii.
Nakonec k oficiálnímu představení dojde ze začátku příštího roku, takže do té doby můžeme vyhlížet další úniky s bližšími informacemi.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře