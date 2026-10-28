Neomezená data bez FUP od 420 Kč a volání od 249 Kč: Mobilní tarify bez závazků zjednodušují rodinné i firemní rozpočty

Tuzemský trh mobilních služeb dlouhodobě naráží na neochotu uživatelů vázat se dvouletými smlouvami nebo podstupovat složitá vyjednávání o neveřejných cenách. Stále větší oblibu si proto získávají transparentní modely s měsíčním zúčtováním, které nabízejí jasně dané podmínky pro jednotlivce i vícečlenné domácnosti. Aktualizovaná nabídka mobilního volání na portálu NejPřipojení.cz staví na absenci smluvních úvazků, neomezeném volání již v základním tarifu a přehledném systému množstevních slev.
Množstevní slevy pro rodiny a firmy: Neomezený tarif za 420 Kč
Výraznou úsporu v pravidelných měsíčních výdajích přináší sloučení více telefonních čísel pod jeden účet. Systém množstevních slev začíná již od tří aktivních SIM karet s plně neomezeným tarifem. S rostoucím počtem zapojených čísel klesá jednotková cena za každou kartu:
- Množstevní slevy pro neomezený tarif (neomezené volání, SMS i data)
- 3x SIM karta: 476 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 60 Kč měsíčně)
- 4x SIM karta: 448 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 192 Kč měsíčně)
- 6x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 456 Kč měsíčně)
Domácnosti nebo menší firmy se šesti čísly tak získávají plně neomezený provoz za 420 Kč měsíčně na jednoho uživatele. V případě požadavku na jiný počet SIM karet poskytovatel připraví individuální nabídku prostřednictvím online poptávky.
Přehled tarifů pro jednotlivce: Od 249 Kč až po data bez FUP
Také uživatelé poptávající jednu SIM kartu mají k dispozici odstupňované portfolio, jehož společným jmenovatelem je neomezené volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí. Základní tarif Volání vychází na 249 Kč měsíčně a kromě neomezených hovorů zahrnuje 1 GB dat pro základní online komunikaci.
Nejvyšší varianta Neomezené všechno za 496 Kč měsíčně odstraňuje datové limity a přináší neomezená data bez FUP (datového stropu) o rychlosti 8 Mbps, což plně pokrývá potřeby pro sociální sítě, navigaci, poslech hudby i sledování videa. Při cestách po zemích Evropské unie má uživatel k dispozici štědrý balíček 45 GB dat měsíčně:
- Tarif Volání
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Textové zprávy: 1,51 Kč za SMS
- Datový balíček: 1 GB dat
- Cena: 249 Kč měsíčně
- Tarif Volání + 5 GB
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy
- Datový balíček: 5 GB dat
- Cena: 395 Kč měsíčně
- Tarif Neomezené všechno
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy
- Datový balíček: Neomezená data bez FUP (rychlost 8 Mbps)
- Roaming v EU: 45 GB dat měsíčně
- Cena: 496 Kč měsíčně
Provoz bez závazku a přenesení čísla zdarma
Všechny mobilní tarify od NejPřipojení.cz fungují zcela bez smluvního závazku. Službu lze kdykoliv bez sankcí upravit, změnit nebo ukončit. Samotný přechod od stávajícího operátora vyřídí poskytovatel bezplatně včetně přenesení dosavadního telefonního čísla. Mobilní tarif je možné objednat samostatně bez nutnosti odebírat pevný internet. Podmínkou pro schválení objednávky je standardní ověření bezdlužnosti – žadatel nesmí mít záznam v registru SOLUS, být v insolvenci ani exekuci.
Tip: Televize na půl roku za 1 Kč a možnosti moderní IPTV
Ke každé objednávce mobilního tarifu lze aktivovat bonus v podobě služby NejPřipojení TV na půl roku za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně. Výhody televizního vysílání šířeného přes internet přibližuje také specializovaný portál IP-TV.cz. Technologie IPTV umožňuje sledovat živé vysílání i archivy pořadů na chytrých televizorech, počítačích, tabletech a smartphonech bez nutnosti instalovat satelitní či anténní rozvody. Samozřejmostí jsou funkce jako zpětné přehrávání pořadů, pozastavení živého vysílání nebo nahrávání obsahu do cloudu.
Kompletní parametry tarifů, přehled množstevních slev a formulář pro nezávaznou poptávku jsou k dispozici na webu NejPřipojení.cz.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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