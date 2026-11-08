Snapseed 4.2 přináší nové možnosti úprav fotografií. Podporuje LUT filtry, rozmazání pohybu i komunitní presety

Zdroj: AppStore
Oblíbená aplikace na úpravu fotografií Snapseed dostává aktualizaci na verzi 4.2. Ta přináší několik zajímavých novinek jak pro Android tak i pro iOS. Uživatelé získávají větší kontrolu nad rozmazáním, pokročilé úpravy barev a především možnost importovat vlastní presety a LUT filtry z jiných fotografických aplikací, například Lightroomu.
Snapseed nově podporuje LUT filtry a rozmazání pohybu
Jednou z hlavních novinek je nástroj Motion Blur, který umožňuje vytvářet efekt pohybu i na statických fotografiích. Uživatelé mohou rozmazat celou scénu, vytvořit efekt sledování pohybujícího se objektu s ostrým popředím nebo aplikovat rozmazání přímo na vybraný objekt. Vylepšení se dočkal také nástroj Lens Blur. Nový režim Depth využívá informace o hloubce aby bylo možnéé použít přirozené rozmazání pozadí, podobně jako při fotografování objektivem s nízkou clonou. Funkce Bokeh Boost navíc umožňuje zvýraznit světelné body v rozostřených oblastech.
Zásadní novinkou je pak import vlastních presetů a LUT filtrů, které slouží k úpravě barev a celkového vzhledu snímků. Snapseed nově podporuje formáty .cube, .xmp, .3dl, .png a .snapseed. Import probíhá prostřednictvím nabídky pro správu vzhledů.
Snapseed 4.2 is rolling out now: Preset & LUT Import, Community Looks, Motion Blur, Depth Lens Blur, and more!
byu/Giles-O insnapseed
Uživatelé mohou své vlastní styly také sdílet s ostatními a to včetně použitých LUT filtrů. Aktualizace Snapseed také rozšiřuje možnosti inspirace od ostatních fotografů. Nová sekce Community Looks nabízí výběr úprav vytvořených komunitou. Uživatelé si mohou jednotlivé styly vyzkoušet na vlastních fotografiích a zároveň zobrazit kompletní postup jejich vytvoření.
Google plánuje komunitní výběr pravidelně obměňovat. Fotografové, kteří chtějí své úpravy nabídnout ostatním, je mohou sdílet s označením #SnapseedLook. Na Androidu se všem uživatelům postupně zpřístupňuje také pokročilý nástroj Color Grading pro samostatné ladění barevných tónů. Majitelé iPhonů a iPadů zase získávají podporu orientace aplikace na šířku. Nová verze Snapseed 4.2 se postupně rozšiřuje prostřednictvím obchodů Google Play a App Store.
Zdroje: droid-life.com, reddit.com
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