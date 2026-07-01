Novým uživatelům se na TikToku zobrazuje v 60 % případů nekvalitní obsah vygenerovaný umělou inteligencí

Zdroj: Dotekománie
Nová studie společnosti Kapwing upozorňuje na nešvar, který se děje na populární sociální platformě TikTok. Podle analýzy je 59 % videí, která aplikace doporučí novým uživatelům po založení účtu, tvořeno takzvaným AI slop, což je obsah nevalné a pofidérní kvality vytvořený umělou inteligencí.
Jak je na tom TikTok a kvalita obsahu?
Analyzovalo se více než 10 700 videí napříč 20 kategoriemi a zároveň se zkoumalo prvních 500 videí zobrazených novému uživateli. Z nich bylo 294 videí označeno jako vytvořených pomocí AI. Jde o videa s očividně uměle vytvořenými obrázky, syntetickými hlasy nebo automaticky generovanými scénáři, které často obsahují faktické chyby. Nejhorší je to u obsahu určeného dětem. V této kategorii tvořil AI obsah 57 % videí. U hashtagu jako například #CartoonKids bylo dokonce 97 ze 100 videí vytvořeno umělou inteligencí.
Videa obsahují chyby i dezinformace
Podle autorů studie se AI videa často tváří jako vzdělávací obsah, ale obsahují nesprávné a nepřesné informace. To se týká zejména videí o historii, vědě nebo zdraví, kde přesnost hraje zásadní roli. Například jednoduché lekce počítání mohou obsahovat chybné výsledky nebo kreslené postavy vysvětlují fakta, která nejsou pravdivá.
TikTok koncem loňského roku zavedl možnost upravit množství AI obsahu v doporučeních a investoval také do vzdělávání uživatelů o umělé inteligenci. Studie ale naznačuje, že tato opatření zatím nemají výrazný efekt. Noví uživatelé stále dostávají převážně automaticky generovaný obsah ještě předtím, než si o nich algoritmus stihne vytvořit odpovídající profil.
YouTube si vede výrazně lépe
Pro srovnání výzkumníci analyzovali také YouTube Shorts, což jsou krátká videa konkurující právě TitToku. Zde tvořil AI obsah přibližně 21 % doporučených videí, tedy zhruba třetinový podíl oproti TikToku. YouTube navíc letos odstranil 16 velkých kanálů s téměř pěti miliardami zhlédnutí kvůli porušování pravidel proti neautentickému obsahu.
Přestože autoři studie upozorňují, že vyhodnocení probíhalo ručně a obsahuje určitou míru subjektivity, jde zatím o jednu z nejrozsáhlejších analýz tohoto typu. Výsledky naznačují, že nekvalitní obsah generovaný umělou inteligencí se stává jedním z největších problémů současného nejen na TikToku, ale na sociálních platformách obecně.
Zdroj: thenextweb.com
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