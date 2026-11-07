Vyzkoušel jsem Cubenest AI PD GaN Nano: Nabíječka s displejem, která hlídá teplotu i stav baterie

Zdroj: Dotekomanie.cz
Do redakce se nám sem tam dostanou zajímavější novinky, které se snaží nějak odlišit od konkurence. V poslední době se objevilo mnoho nabíječek typu GaN (nitrid galia). Česká značka Cubenest nám zaslala k vyzkoušení novinku s velmi dlouhým názvem a s jednou odlišností.
Cubenest AI PD GaN Nano adaptér USB-C 65W A1D65
Co by to byl za produkt, kdyby se někde v popisu nebo názvu neobjevila zkratka AI. Nebudu se nad tím zastavovat, je to prostě trend. Cubenest AI PD GaN Nano obsahuje nejrůznější kontroly a ochrany, ale také je zde systém na sledování teploty samotné nabíječky. Jakmile se teplota zvýší, dojde ke snížení výkonu, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení. Od toho asi AI v názvu jako takovém.
To ale není jediná vymoženost navíc. Cubenest AI PD GaN Nano disponuje displejem, v kterém vidíte aktuální výkon a skrze dotykové tlačítko si můžete přepnout zobrazení na stav teploty. Nezobrazí se přímo stupně, jen se dozvíte, jestli začala omezovat výkon či nikoliv. Pokud tlačítko podržíte delší dobu, obrátíte orientaci displeje. Je tedy jedno, jak ji zastrčíte do zásuvky.
Bonus pro majitele Apple zařízení
Jestli máte minimálně iPhone 12, iPad Pro (2020), iPad Air (2020), iPad (2021), iPad mini (2021), MacBook Pro (2021) nebo MacBook Air (2022), tak na displeji uvidíte typ zařízení a také procento nabití baterie, takže ani po mobilu nemusíte sahat. Bohužel jiná zařízení nejsou podporována. Oželel bych zobrazení názvu, ale pokud by se zobrazovalo procento nabití, bylo by to super. Problém asi bude v informacích, co poskytují mobily, a také v množství různých typů Androidů.
Na co displej?
Asi první věc, na kterou se každý zeptá. I já jsem měl pár takových dotazů a chvilku jsem si říkal, jestli má vůbec smysl. Nakonec jsem došel na odpověď, když jsem procházel historická zařízení, co mám doma. Někdy nemají v baterii ani kapku energie a možná už ani nefungují. Musel jsem je tedy nechat na nabíječce delší dobu, jestli se oživí. Musel jsem tedy čekat, jestli se něco stane. Díky displeji hned vidím, jestli dochází k odběru a jestli se zařízení oživilo.
Do takové situace se asi nedostanete moc často, ale může se to hodit. Obával jsem se, že displej bude lehce svítit v noci a bude to trochu rušivé, ale naštěstí nesvítí celou dobu. Po nějakém čase se vypne. Aktivovat ho lze přes tlačítko pod displejem, tedy na přední straně.
Specifikace
- Rozměry nabíječky (tělo): 42 x 42 x 42 mm
- Rozměry nabíječky (včetně zástrčky): 42 x 42 x 80 mm
- Hmotnost: 86 g
- Tepelná, přepěťová, proudová, zkratová ochrana
- Vstup: AC 110-240V~50/60Hz 1,5A
- Výstupní výkon USB-C:
- 5V/3A
- 9V/3A
- 15V/3A
- 20V/3,25A
- max. 65 W
- Podporuje technologie:
- PD 3.2 s AVS, PD 3.1, PD 3.0, PPS
- QC4.0+, QC 3.0, QC2.0
- AFC, FCP, SCP
- Apple 2.4, Samsung 2.0
- BC1.2, PE2.0, PE1.1
Zhodnocení Cubenest AI PD GaN Nano
Nabíječku jsem rozhodně nešetřil a dostal jsem ji i do stavu, kdy zasáhlo její „AI“ a začalo řešit i svou vlastní teplotu. Rozhodně se nedostala do stavu, kdy jsem ji ani nemohl udržet v ruce. A to jsem v jednom maratonu nabil powerbanku, mobil a dva notebooky. Právě kompaktní rozměry a výkon 65 W je výhodou.
Jestli je displej a zobrazování výkonu podstatné, nechám na vás, ale osobně se mi to hodí, minimálně pro kontrolu, jestli není zařízení mrtvé. Pokud jste navíc majiteli podporovaného Apple zařízení, tak dostanete navíc i informaci o stavu nabití. Pokud ale jen hledáte malou kompaktní a výkonnou nabíječku, co zvládne utáhnout notebook, tak mohu Cubenest AI PD GaN Nano doporučit.
Cena je nastavena na Cubenest AI PD GaN Nano 799 Kč, což není málo a v dané cenové kategorii se nabízí jiné GaN nabíječky s větším počtem portů. Je tedy otázkou, jestli vás přesvědčí kompaktní rozměry a displej.
Klady
- Kompaktní rozměry a výkon 65 W
- Užitečný displej zobrazující aktuální výkon a stav nabíjení
Zápory
- Zobrazení procenta nabití funguje pouze u vybraných Apple zařízení
- Jeden USB C konektor
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
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