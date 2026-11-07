Google Gboard vylepší diktování: Rambler se začne učit z vašich oprav

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google v tomto roce představil funkci Rambler ve své softwarové klávesnici Gboard a je dostupná také v Googlebook OS, kde je přímo integrovaná do systému. Ve své podstatě se jedná o nejpokročilejší diktování hlasem. Na pozadí je vše zpracováno přes AI, aby došlo k odebrání slovních výplní, současně dojde k vyladění textu a také se snaží pochopit, co konkrétně říkáte. Díky tomu můžete během diktování pozměnit i význam předešlé věty, co jste řekli. Rambler bude ale ještě lepší.
Rambler bude ještě lepší
Ve zdrojových kódech aplikace Gboard pro Android ve verzi 18.6.3.10 beta se podařilo objevit jednu novinku, která rozšíří možnosti Rambler. Podařilo se aktivovat nastavení, díky čemuž se nám nabízí pohled na funkci, kdy si Rambler bude pamatovat opravená slova. Zatím si nejsme zcela jisti tím, jak bude tento mechanismus fungovat.
Sice je možné, že bude reagovat na vyslovené výrazy a opravy, ale je docela možné, že bude následně ještě sledovat i výstup, jestli v něm uživatel něco opraví. Pak by si asi mohl dělat přesnější slovník pro vylepšení převodu pro příští diktování.
Současně bude možné importovat vlastní opravená slova a také je bude možné exportovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi a rozpracovanou funkcionalitu, asi dojde ještě k ladění. Následně se asi dočkáme vysvětlení, jak novinka bude fungovat. Kdy se dostane mezi uživatele, není zatím jasné.
Zdroj: androidauthority.com
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