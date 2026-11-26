Samsung Galaxy Fit4 | Zdroj: AndroidAuthority
Nabídku nositelných zařízení hodlá v následujícím období rozšířit firma Samsung, která momentálně dokončuje novinku do populární řady Galaxy Fit. Na model Galaxy Fit3 museli fanoušci vydržet necelé 4 roky a jihokorejský gigant tentokrát zkrátí tuto časovou mezeru. Zástupce s názvem Galaxy Fit4 vyjde téměř po 2 letech. Poslední úniky přinášejí spoustu bližších podrobností.
Revoluci nečekejte
Chytrý náramek údajně dostane OLED panel s vyšším rozlišením 428 x 258 pixelů. Kromě displeje většího jen o pár milimetrů se očekává tenčí a prémiovější rámeček. Ovšem toto méně citelné zvětšení by se mělo postarat o zobrazení až 12 karet s informacemi. V každém případě na svém místě zůstane jedno boční tlačítko a sestava senzorů. Vedle sledování tepové frekvence lze vyhlížet měření okysličení krve.
Nejasná situace je stále kolem technologie NFC, přičemž opět nebude nasazen žádný GPS modul pro záznam polohy. O komunikaci se postará novější verze funkce Bluetooth 5.4. Silikonové řemínky potěší rychloupínacím mechanismem na snadnější výměnu. Prodejní pulty mají nabídnout minimálně tři barevné možnosti (černou, stříbrnou, tyrkysovou).
Konečná cenovka pro zákazníky v Evropě má zdražit o rovných 10 eur, což u obchodníků zajistí cenu 79,90 eura (tj. cca 1 951 Kč). Uvedení na trhu může proběhnout v nejbližších týdnech, kdy zjistíme zbytek informací.
Zdroje: androidauthority.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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