Nová série Honor 700 dostane zítra tři zástupce

Honor 700 - celá série | Zdroj: Fonearena
Tisková konference k zbrusu nové sérii telefonů od čínské společnosti Honor sice proběhne až zítra v pátek třináctého, ale ještě před startem došlo k úniku klíčových prvků ze seznamu výbavy. Ty tak doplňují odhalené fotografie zařízení z minulého týdne. Modelová řada pro začátek bude obsahovat celkem tři zástupce nesoucí označení Honor 700, Honor 700S a Honor 700 Pro.
Silná střední třída
Hned v samotném úvodu můžeme prozradit, že trojice má mezi sebou sdílet některé části. Konkrétně jde o čelní panel (6,57 palce) s velmi tenkými rámečky (0,98 mm) po celém obvodu díky LIPO technologii, 9 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 80W nabíjení a zadní doplňkový displej (1,72 palce) u fotoaparátu. Díky němu uživatelé pořídí kvalitnější selfie, jelikož bude mimo jiné fungovat i jako zrcadlo.
Základní Honor 700S nabídne hlavní 200MPx objektiv fotoaparátu a čipovou sadu Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu. Ovšem oproti ostatním přírůstkům nedostane třeba periskopický teleobjektiv. Model Honor 700 požene výkonnější procesor Snapdragon 8s Gen 4. Následně navrch získá 50MPx periskopický teleobjektiv a telekonvertor na prodloužení ohniskové vzdálenosti při focení.
To nejlepší bude dostupné právě u Honoru 700 Pro, kde hlavně vynikne čip Snapdragon 8 Gen 5 a možnost 50W bezdrátového nabíjení. Zbytek informací zjistíme už zítra, přičemž všechny novinky půjdou postupně do celého světa včetně českého trhu.
Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com
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