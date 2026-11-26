Xiaomi 17T Pro teď pořídíte za nejlepší cenu na trhu. Nejpopulárnější telefon od Xiaomi zlevnil o 4 500 Kč. U Mobil Pohotovosti ho s výkupním bonusem pořídíte dokonce jen za 10 990 Kč. Za tuto cenu přitom získáte prakticky vlajkovou výbavu, včetně foťáků Leica, špičkového displeje a obří baterie.
Právě fotoaparáty patří k hlavním přednostem Xiaomi 17T Pro. Profesionální fotosoustavu Leica tvoří trojice 50Mpx objektivů a nechybí ani pětinásobný teleobjektiv. Na telefon za necelých 13,5 tisíce korun má ale nadstandardní i zbytek výbavy. Nabízí kvalitní 144Hz AMOLED displej a výkonný čip Dimensity 9500 se standardními 12 GB RAM. O výdrž se stará obří 7 000mAh baterie se 100W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením.
Xiaomi 17T Pro: celkově ušetříte 7 tisíc
U Mobil Pohotovosti nyní Xiaomi 17T Pro koupíte za 13 490 Kč místo běžných 17 990 Kč. Pokud navíc prodáte svůj stávající telefon (nebo jiné zařízení), získáte bonus k jeho výkupní ceně. Nové Xiaomi vás tak s bonusem vyjde na 10 990 Kč, přičemž samotná hodnota vykupovaného přístroje výslednou částku ještě sníží.
Ve slevě je také Xiaomi 17T, které pořídíte za momentálně nejlepší cenu 11 490 Kč místo běžných 14 990 Kč. S výkupním bonusem pak vyjde dokonce jen na 10 490 Kč. K oběma modelům navíc u Mobil Pohotovosti dostanete zdarma prodlouženou záruku na 3 roky.
Ceny po slevě a uplatnění bonusu:
- Xiaomi 17T Pro už za 10 990 Kč (běžně 17 990 Kč)
- Xiaomi 17T už za 10 490 Kč (běžně 14 990 Kč)
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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