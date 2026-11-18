Zdroj: Oppo
Oppo představilo řadu Reno17 a vedle toho jsme se dočkali i nového tabletu Oppo Pad Air6. Dříve by se taková novinka dostala na evropský trh spíše pod značkou OnePlus, ale vzhledem k tomu, že došlo k reorganizaci, tak předpokládáme, že se tablet dostane pod svým originálním názvem na náš trh.
Větší se solidní výbavou
Oppo Pad Air6 je 12,1palcový kousek s LCD technologií a s vysokým rozlišením. Maximální jas má dosahovat na hodnotu 900 nitů, ale běžnější bude 600 nitů. To není mnoho pro venkovní použití, ale mělo by to dostačovat. Celkově se nejedná o top model, o čemž svědčí použitý procesor Dimensity 7360 Super. Oppo Pad Air6 se dá zařadit do střední třídy.
Kapacita baterie je 10 050 mAh, takže taková běžná hodnota u tohoto typu tabletů. Fotografická výbava je spíše podprůměrná, ale nikdo asi nečeká, že by se u tabletu nabízela sestava jako na mobilu. Oppo Pad Air6 je k dispozici ve WiFi i SIM verzi, ale je zde jeden rozdíl. Verze s mobilním připojením má navíc možnost použít SD kartu. U WiFi varianty taková možnost není.
Oppo Pad Air6 v základní konfiguraci s WiFi má 8 GB operační paměti a 128GB úložiště. Zde startuje cena v přepočtu přibližně na 10 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se novinka dostane na český nebo evropský trh, není zatím jasné. Předpokládáme, že Oppo Pad Air6 s mobilním připojením zůstane na domácím trhu.
Specifikace Oppo Pad Air6
- displej: 12,1 palců, LCD, rozlišení 2800 × 1980 pixelů (284 PPI), poměr stran 7:5, obnovovací frekvence 30/60/90/120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 540 Hz (výchozí 240 Hz), jas až 600 nitů (globální špičkový až 900 nitů), 12bitové barvy (8+4 bit), 98 % DCI-P3, 100 % sRGB, DeltaE ≈ 1, poměr obrazovky k tělu 88,5 % (rámečky 6,7 mm);
- procesor: MediaTek Dimensity 7360 Super (8 jader, až 2,5 GHz), Arm Mali-G615 MC2 GPU;
- RAM: LPDDR5X (4266 MHz);
- úložiště: UFS 3.1 + podpora paměťových karet (pouze u SIM verze);
- operační systém: ColorOS 17;
- dual SIM: Nano SIM (pouze u SIM verze);
- foťáky:
- zadní: 8 Mpx (video 1080p/30fps)
- přední: 8 Mpx
- čtečka obličeje (bez čtečky otisků prstů)
- 4 reproduktory, 2 mikrofony
- konektivita: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC), GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS (pouze u SIM verze), USB-C (USB 2.0, podpora digitálních sluchátek)
- rozměry a hmotnost: 266,01 × 192,77 × 6,89 mm, 603 gramů
- baterie a nabíjení: 10050 mAh (nominální 9800 mAh), 33W rychlé nabíjení (SuperVOOC, UFCS, PPS, 13,5W PD)
Zdroje: opposhop.cn, fonearena.com, gizmochina.com
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