Zdroj: Dotekamanie.cz
Nová funkce Zaps, na které WhatsApp aktuálně pracuje, přinese možnost rychlého sdílení fotografií a videí. Tou zásadní výhodou bude to, že po zhlédnutí budou okamžitě odstraněny. Novinka vychází z funkce Instants, kterou WhatsApp testoval již dříve.
WhatsApp pracuje na nové funkci Zaps
Zaps bude dostupná skrze funkci fotoaparátu. Ten bude možné otevřít klepnutím na ikonu blesku v horní části záložky Chaty. Po pořízení fotografie nebo videa bude možné obsah okamžitě odeslat vybranému kontaktu či skupině. Na rozdíl od původní verze Instants, která umožňovala sdílení pouze mezi vzájemně uloženými kontakty, bude funkce Zaps dostupná také při komunikaci s neznámými kontakty. WhatsApp zvažuje rovněž možnost sdílení přidat také do kanálů, toto však prozatím potvrzené není.
Příjemce uvidí Zap přímo v konverzaci mezi ostatními zprávami. Pokud odesílatel pošle více fotografií nebo videí najednou, aplikace je seskupí do jedné položky s uvedeným počtem. Po otevření bude možné na obsah reagovat skrze emoji nebo odpovědí pomocí textové zprávy.
Klíčové je na celé funkci to, že jakmile příjemce Zap zprávu zobrazí, obsah mu následně zmizí a nebude možné ho znovu otevřít. Odesílateli ale zůstane tato zpráva v konverzaci. Zaps se zároveň nebudou zobrazovat v přehledu sdílených médií a samozřejmě se obsah ani nebude ukládat lokálně do telefonu, pakliže bude tato funkce zapnutá. Odesílání Zaps zpráv má být rovněž opatřeno koncovým šifrováním.
Nová funkce je aktuálně dostupná v beta verzi aplikace WhatsApp pro Android s označením 2.26.46.2 a je stále ve vývoji takže není v tuto chvíli dostupná ani beta testerům.
Zdroj: wabetainfo.com
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