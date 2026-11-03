Výrazné slevy na magnetické nabíječky a powerbanky Cubenest a představení novinky s Qi2.2

Česká značka Cubenest, která se specializuje na prémiové příslušenství s důrazem na minimalistický design a kvalitní dílenské zpracování, spustila výrazné slevové akce. V nabídce jsou nyní bezdrátové magnetické nabíječky standardu MagSafe a Qi2 i kompaktní powerbanky se slevami dosahujícími až 46 %. Současně do portfolia míří žhavá novinka v podobě nejvýkonnější skládací nabíječky s certifikací Qi2.2 v limitované barevné edici.
Bezdrátové nabíječky 3v1 a 2v1
Víceúčelové magnetické nabíječky představují efektivní řešení pro nabíjení několika zařízení současně bez nutnosti používat více kabelů. Skládací konstrukce s pevnými klouby a tělem z broušeného hliníku z nich dělá praktické příslušenství nejen na pracovní stůl nebo noční stolek, ale také na cesty. V nabídce nechybí modely s certifikací Qi2 určené pro ekosystém Apple i speciální varianta navržená přímo pro zařízení a chytré hodinky značky Samsung.
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Pro černá (-26 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQS312 Pro Samsung Watch (-26 %)
- Cubenest 3v1 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka E310 bílá (-40 %)
- Cubenest 3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka E311 (-46 %)
- Cubenest 2v1 Bezdrátová magnetická nabíječka K200 šedá (-44 %)
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Magnetické bezdrátové powerbanky
Pro doplnění energie mimo dosah elektrické sítě jsou určeny magnetické bezdrátové powerbanky s kapacitou 5 000 mAh. Díky plné podpoře technologie MagSafe se pevně přichytí přímo na zadní stranu smartphonu a okamžitě zahájí bezdrátové nabíjení. Kromě toho disponují také portem USB-C pro rychlé drátové dobíjení a kompaktními rozměry, které nepřekážejí při běžném používání telefonu.
- Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka 5000 mAh S1B1 šedá (-33 %)
- Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka 5000 mAh S1B1 černá (-33 %)
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Novinka: Limitovaná edice Cubenest SQ312 Ultra s technologií Qi2.2 v barvě Burgundy
Hlavní technologickou novinkou v sortimentu je Cubenest 3v1 Qi2.2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Ultra burgundy. Tato limitovaná edice vznikla v hlubokém, sytém odstínu burgundy, který designově navazuje na barevné provedení nejnovějších modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Celé tělo nabíječky je vyrobeno ze 100% broušeného hliníku a doplněno o tuhé panty a pogumované plochy, které chrání nabíjenou elektroniku před poškrábáním.
Zásadním vylepšením je integrace oficiální certifikace Qi2.2 s plnou podporou MagSafe. Tento standard přináší nejrychlejší bezdrátové nabíjení smartphonu výkonem až 25 W, přičemž celkový maximální výkon stanice dosahuje 35 W. Kompatibilní iPhone tak zvládne dobít z 0 na 50 % kapacity baterie za pouhých 25 minut. Samozřejmostí je podpora rychlonabíjení pro chytré hodinky Apple Watch (včetně generací 7 až 11 a modelů Apple Watch Ultra 1 až 3) a nabíjecí plocha pro sluchátka AirPods či další zařízení se standardem Qi.
Standard Qi2.2 navíc zajišťuje silnější a přesnější magnetické uchycení a plnou zpětnou kompatibilitu se staršími generacemi telefonů iPhone (od řady 12 výše) či vybranými modely Google Pixel. Bezpečný provoz bez přehřívání hlídají pokročilé senzory spolu s tepelnou, přepěťovou, proudovou a zkratovou ochranou. Díky dvěma kloubům lze nabíječku snadno složit do kompaktního tvaru a uložit do pevného cestovního pouzdra, které je součástí balení.
Kompletní nabídku zlevněného příslušenství i nejnovějších technologických vychytávek pro každodenní nabíjení najdete přímo na oficiálním e-shopu Cubenest.cz, kde se špičkový výkon potkává s promyšleným minimalistickým designem.
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