iPhone Duo v praxi: Dvě věci, které radost z novinky kalí

iPhone Duo s powerbankou a na stojánku, dvě spojené fotky pomocí AI; zdroj: Dotekománie
Ještě než se podíváme na samotnou recenzi na iPhone Duo se po článku tři věci, co mě baví vrhneme na přesný opak. Dnes se tedy podíváme, které tři vlastnosti mě tak trochu mrzí a moc se mi nelíbí.
MagSafe příslušenství není úplně kompatibilní
Mnoho lidí si v recenzích stěžovalo na nepřizpůsobené aplikace na iPhone Duo a jeho displej. To mi samozřejmě taky vadí, ale vím, že se to časem určitě zlepší. U velkých firem to snad ani nebude trvat moc dlouho.
Co se ale bohužel žádnou aktualizací nezmění je vaše zakoupené MagSafe příslušenství. To na nový iPhone Duo sice připojíte, ale spousta kusů vám bude kvůli nezvyklé velikosti přečuhovat. A to mi trochu vadí.
Pokud jste tak investovali třeba do nějaké pěkné magnetické Qi2 powerbanky na záda, se kterými se v poslední době roztrhl pytel, tak to jednoduše nebude hezky vypadat, a ani to není moc praktické.
A není to jen o powerbankách, například magnetická peněženka Peak Design nebo ta originální také přečuhuje. Stojánky s MagSafe jsou na tom lépe, jen nesmíte iPhone Duo plně otevřít. V polootevřeném stavu je to v pohodě.
Pokud máte polohovací stojánek jako třeba ten co mám k dispozici já, existuje částečné řešení. Posunout jej úplně dolů aby dolní hrana iPhone ležela na stole.
Nakonec problém mohou být i bezdrátové nabíječky integrované v autech. Tady si jen říkám, klidně mohl být iPhone Duo o ten centimetr vyšší, aby byla kompatibilita zachována.
Absence teleobjektivu a focení do ProRAW
Když si kupuju telefon s cenovkou nad padesát tisíc, chtěl bych, aby byl all-in a měl plnohodnotnou sestavu fotoaparátů. Pro mě je focení důležité a mám osobně moc rád také teleobjektiv. Bohužel, nový iPhone Duo nemá žádný dedikovaný teleobjektiv a vy si tak musíte vystačit s dvojnásobným bezztrátovým přiblížením a až 10násobným digitálním.
To je trochu rozdíl oproti 4násobnému optickému přiblížení na iPhone 17/18 Pro, který nabízí 8násobné přiblížení bez ztráty kvality a až 40násobné digitální. A teď by se dalo argumentovat, že se to přeci do těla moc nevejde. Podívejme se však na konkurenci, ta tam teleobjektiv u jejich skládaček má. Doufám, že třeba příští nebo přespříští generace iPhone Duo bude teleobjektiv integrovat.
Druhá věc, která mě zamrzela, je absence focení do formátu ProRAW. Osobně to využívám ve své profesi velmi často. Zde lze aspoň využít alternativní aplikace na focení do formátu DNG.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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