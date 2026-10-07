Siri AI do Evropy jen tak nedorazí, počkáme si ještě dlouho

Zdroj: Apple
Pět měsíců. Minimálně tak dlouho si podle dostupných zdrojů ještě počkáme na novou Siri s umělou inteligencí. Americký technologický gigant totiž, zdá se, nespěchá, a to záměrně v rámci své přetahované s Evropskou komisí.
Evropa si opět počká, ostatně jako vždy
Nová Siri AI patří mezi největší lákadla operačních systémů iOS 27 a iPadOS 27, které Apple vydal minulý měsíc. Společnost tak konečně dotahuje konkurenci, jelikož majitelé Androidů mají k dispozici chytrého AI asistenta v podobě Gemini už delší dobu a Siri mu doposud nebyla schopna konkurovat. Jenže uživatelé iPhonů a iPadů v Evropské unii se Siri AI nedočkali.
Apple se s Evropskou komisí nedokázal domluvit na způsobu splnění požadavků tzv. Nařízení o digitálních trzích (DMA). Cupertino dokonce žádalo o 18měsíční výjimku, kterou však nedostalo. Zajímavé je pak i to, že nová Siri AI funguje i u nás na zařízeních s macOS a headsetu Vision Pro. Pro ty totiž dle regule platí jiná pravidla.
Kdo doufal, že půjde o krátké nedorozumění a situace se podaří vyřešit, mýlil se. Známý insider, Mark Gurman, uvedl, že se dle nejlepších scénářů dočkáme až za pět měsíců. Uživatelé z této informace nadšení rozhodně nejsou, což potvrzuje i nová petice Siri4EU, kterou již podepsalo více než 15 tisíc lidí z 27 členských států (čeští uživatelé mají druhý nejvyšší počet podpisů).
Smutné je zejména to, že je celá situace nefér hlavně vůči zákazníkům. Ti si za chytré telefony od Applu zaplatí stejně jako kdekoliv jinde, ale dostanou mnohem méně a ještě se z nich stává prostředník ve sporu Applu a orgánů EU. Na to, že Evropané dostávají novinky, a to nejenom u Applu, jako poslední, jsme si už však vlastně zvykli.
Zdroje: gsmarena.com, siri4eu.com
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