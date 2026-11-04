Samsung pracuje na obří skládačce

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; zdroj: Dotekománie
S ohebnými displeji se objevila zajímavá zařízení a také v kategorii konceptů se dá najít hodně zajímavých kousků. Například nedávno Huawei představil MateBook Fold, tedy takový notebook s ohebným displejem, z kterého jde zdělat obří 18palcový tablet. Zdroje naznačují, že by se o něco podobného mohl pokusit i Samsung.
Mega skládačka?
Samsung má asi největší zkušenosti s ohebnými displeji, ostatně je vyvíjí několik let a nabízí už několikáté generace zařízení. Poslední pokusem o něco nového je trifold, tedy zařízení s dvěma panty, ale to asi nebude to nejzajímavější, co nabídne.
Zdroje obeznámené s informacemi v Samsungu už několikrát naznačily, že Samsung pracuje na 17palcovém ohebném zařízení. Nebude to ale stejného typu jako MateBook Fold. Ve složeném stavu se totiž nabídne 8palcový vnější displej, takže dostane středně velký tablet, který můžete rozložit do obřího 17palcového tabletu, případně asi do podoby notebooku se softwarovou klávesnicí.
Dle dostupných informací Samsung pokročil a nyní se přímo testují první vzorky takového zařízení. Teoreticky by se výrobce mohl pochlubit v průběhu příštího roku, ale to je zatím odhad. Mezitím se můžete podívat, jak vlastně vypadá obří ohebné zařízení od Huawei.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, x.com
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