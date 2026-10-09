YouTube na desktopu testuje nový vzhled, uživatelům se nelíbí

Zdroj: Youtube
Menší přehrávač videa a komentáře ve velkém bočním panelu. Tak vypadá nový vzhled platformy YouTube, který společnost začala testovat na počítačích. Zdá se však, že se uživatelům vůbec nelíbí.
Nově testovaný design se popularity nedočkal
YouTube na desktopech u části uživatelů testuje nový vzhled, v rámci něhož se komentáře i popisek videa přesunuly do svislého bočního panelu v pravé části obrazovky. Videopřehrávač pak zabírá levou část displeje a viditelně se zmenšil. Celkově působí stránka při přehrávání videa dost stísněně a kritice se nevyhnula.
Nejde přitom o subjektivní názor jednoho člověka. Na sociálních sítích, zejména pak na Redditu, se začaly množit stížnosti nemála uživatelů, kteří s nově testovaným vzhledem „mají tu čest“. Těm vadí hlavně velké náhledy doporučených videí pod přehrávačem i pravděpodobnější možnost přečtení si „spoileru“ ve velkém bočním panelu komentářů.
Jestli vám je vzhled povědomý, možná jste ho již opravdu zahlédli. Design totiž není žádnou novinkou. Dle dostupných zdrojů ho platforma testovala již v roce 2024, a to v rámci předplatného YouTube Premium. Po vlně kritiky ho však stáhla. Jak je ale nyní vidět, názor uživatelů se od té doby nezměnil a kritika se opět šíří. Proč si vývojáři mysleli, že se od té doby něco změnilo, je nejasné.
Zda u designu YouTube zůstane, nebo jde jen o další krátkodobý test u vybraných uživatelů, zatím nevíme. Můžeme ale předpokládat, že se Google proti takovému odporu uživatelů nerozhodne jít.
Zdroj: androidauthority.com
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