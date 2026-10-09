Tesla přejmenovala svůj systém FSD na TAD. Vyzkoušeli jsme ho

Tesla TAD, zdroj: Dotekománie
Full-Self Driving už v Evropě neuvidíme. Kalifornská automobilka přejmenovala svůj systém autonomního řízení na Tesla Assisted Driving, tedy TAD. Důvod je jednoduchý, zajistit si podporu Německa při hlasování o plošném unijním schválení. My jsme si TAD vyzkoušeli a přinášíme pár krátkých ukázek.
Nový název TAD za podporu Německa
Název Tesla Full-Self Driving nám v Evropě moc dlouho nevydržel. Úřadům trnul v oku od samého začátku, jelikož kdo by ho slyšel poprvé, mohl by si myslet, že auto zvládne jezdit úplně samo (i přesto, že před první aktivací musíte zhlédnout čtyřminutové instruktážní video a následně vyplnit triviální dvouotázkový kvíz). Ve skutečnosti však řidič za volantem musí stále sledovat provoz a být připraven převzít řízení. Nový název Tesla Assisted Driving je tak výstižnější a automobilka ho již používá na všech svých evropských webech.
Na změně označení systému mělo obří podíl německé ministerstvo dopravy, které Tesle slíbilo, že pokud systém přejmenuje, postaví se za něj při hlasování o jeho povolení v celé EU. Zároveň pak ministerstvo požaduje, aby systém mohl jezdit maximálně o 10 % rychleji, než je povoleno.
U nás už je TAD dostupný a pokud vlastníte vůz s HW4, předplatit si ho můžete za 2400 korun měsíčně. Pokud vás to láká zkusit, přestože třeba Teslu nevlastníte, po registraci na webu automobilky si můžete zaregistrovat hodinovou testovací jízdu zdarma. Sám jsem tuto jízdu absolvoval a za celou hodinu jsem ani jednou nemusel sáhnout na volant či pedály. Ostatně, krátké ukázky z této jízdy vidíte v článku.
Upřímně, vyzkoušet by si to měl úplně každý. Zejména pak skeptici, kterým zkrátka systém „nedává smysl“. První dvě minuty budete nejspíše nervózní a ruce budete mít připravené u volantu. Jakmile ale uvidíte s jakou lehkostí a plynulostí auto zvládá provoz, stres opadne. Osobně jsem se pak cítil daleko bezpečněji než v taxi či městské dopravě.
Systém jsme už ale vyzkoušeli také přímo v centru Prahy. V plném provozu, na těch nejtěžších křižovatkách a mezi tramvajemi. Ani zde si nevedl vůbec špatně. Podrobnější článek o tom, jak TAD skutečně řídí a kde má ještě mezery, společně s videem z tohoto náročného testu, brzy vydáme na našem webu. Máte se tedy na co těšit.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře