YouTube zakročí proti zkopírovaným Shorts

Jakub Jan Ondráček • 5. 10. 2026#Aplikace
YouTube zakročí proti zkopírovaným Shorts

Zdroj: Unsplash

Stejné video a desítky různých kanálů. Právě tak vypadají v současnosti krátká videa Shorts na platformě YouTube. Společnosti však nyní došla trpělivost, a tak upravuje algoritmus, aby převzatá videa ukazoval méně.

Kopírovat Shorts už se nevyplatí

YouTube došla trpělivost a na mušku platformy se nyní dostávají kanály, které svůj obsah staví na přebírání cizí práce. Algoritmus aplikace bude nově potlačovat videa, která jsou jen lehce upravená, mají AI generovaný hlasový komentář nebo jsou pouze zasazena do šablony.

Je potřeba uvést, že krok platformy se tentokrát netýká monetizace. Tento problém u přebraného obsahu totiž už YouTube dávno vyřešil. Novinka míří především na dosah. Aby tedy aplikace přebraný obsah doporučovala, budou muset tvůrci vyvinout více aktivit a dodat videu vlastní přidanou hodnotu.

Shorts Update 2024max 700x3000format webp 700x700x

Zdroj: Youtube

Pro nás diváky je tohle nicméně dobrá zpráva. Při scrollování Shorts bychom totiž konečně neměli narážet na stejné video znovu a znovu, jen pokaždé s jiným robotickým hlasem a vodoznakem. Uvidíme však, jestli algoritmus dokáže líné kopie opravdu spolehlivě odhalit a nedoporučovat.

Zdroj: androidheadlines.com

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