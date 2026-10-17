Sluchátka Oppo Enco vychází ve verzi Air4s

• 17. 10. 2026#Ostatní #Příslušenství
Sluchátka Oppo Enco vychází ve verzi Air4s

Oppo Enco Air4s | Zdroj: Gizmochina

Společnost Oppo se u modelové řady Enco Air překvapivě vrací k předchozí generaci, kam v tichosti zařazuje zástupce s názvem Air4s. Přestože červen letošního roku přinesl verzi Air5s, tak čínský producent nyní do portfolia přidává ještě jeden hůře vybavený přírůstek. Ovšem vedle kratší výdrže baterie a mírně upravené konstrukce nedošlo k žádným zásadním proměnám.

Zaostřeno na cenu

Sluchátka Enco Air4s nedostala ze strany výrobce moc pozornosti, což se přímo promítá v dostupném množství technických informací. Každopádně si zájemci užijí technologii ANC s potlačením maximálně 32 dB. Zároveň dvojice mikrofonů vybavená vlastním algoritmem umělé inteligence zvyšuje kvalitu hovorů a také třeba nechybí transparentní režim. Samotná sluchátka získala certifikaci odolnosti IP55.

Oppo Enco Air4S 2

Oppo Enco Air4s | Zdroj: Oppojia

Celková výdrž atakuje hranici 43 hodin, přičemž za pouhých 10 minut prodlouží poslech až o 4 hodiny. Na jedno nabití zvládnou slušných 12 hodin provozu při vypnutém ANC. Z pohledu čísel by si baterie po 1 000 nabíjecích cyklech měla udržet stabilní kapacitu. Pant u nabíjecího pouzdra při testech vydržel 20 000 cyklů otevření a zavření. Novinka do prodeje míří ve dvou barvách (černé, modré) za doporučenou cenu v přepočtu 579 Kč.

Oppo Enco Air4S 1

Oppo Enco Air4s | Zdroj: Oppojia

Zdroje: oppojia.com, baodanang.vn, technetbooks.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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