Withings Body Scan 2: chytrá váha, která odhalí vysoký tlak i riziko cukrovky

Chytré váhy už dávno nejsou jen o čísle na displeji. Společnost Withings na veletrhu CES 2026 představila Body Scan 2 – zařízení, které může změnit způsob, jakým sledujeme své zdraví. Jde vůbec o první domácí váhu, která dokáže odhalit riziko vysokého krevního tlaku bez nutnosti měřit tlak specializovaným přístrojem.
Withings Body Scan 2 přináší převratné sledování zdraví
Withings Body Scan 2 posouvá hranice domácí zdravotní péče. Pomocí výsuvné rukojeti a umělé inteligence zvládne za pouhých 90 sekund analyzovat přes 60 zdravotních ukazatelů. Od srdeční činnosti po cévní zdraví.
První váha s funkcí Impedance Cardiography
Jednou z klíčových novinek je Impedance Cardiography – technologie, která umožňuje hodnotit, jak efektivně vaše srdce pumpuje krev. Váha sleduje cévní řečiště přes ruční úchyt a dokáže identifikovat vzorová chování spojená s hypertenzí, aniž byste museli měřit tlak tradičním způsobem.
Upozornění na poruchu glykemie: včasný signál prediabetu
Další převratnou funkcí jsou glykemická upozornění. Díky nim může Body Scan 2 včas rozpoznat riziko prediabetu, tedy stavu, který často probíhá bez příznaků, ale může vést ke vzniku diabetu 2. typu. Získáte tak laboratorně přesné informace během své ranní rutiny bez nutnosti návštěvy lékaře.
Sledování zdraví v čase díky Health Trajectory skóre
Withings Body Scan 2 není jen jednorázový měřič. Díky systému Health Trajectory si můžete sledovat dopad životního stylu na své zdraví v dlouhodobém horizontu. Lepší spánek, víc pohybu nebo změna jídelníčku – vše se promítne do konkrétních, měřitelných výsledků.
Propojení s aplikacemi a výdrž baterie až 15 měsíců
Zařízení se synchronizuje s platformou Android Health Connect, takže získává data z dalších aplikací jako Fitbit a poskytuje komplexní přehled o vašem zdraví. Navíc se může pochlubit výdrží baterie až 15 měsíců, a to při využití Wi-Fi i Bluetooth.
Cena a dostupnost
S cenovkou 599,95 dolarů (zruba 12 400 Kč) je Withings Body Scan 2 o 100 dolarů dražší než předchozí model, ale nabízí funkce, které v segmentu domácí zdravotní techniky nemají obdoby. Očekává se, že na trh přijde ve 2. čtvrtletí letošního roku.
