WhatsApp brzy umožní naplánovat odeslání zpráv

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp je dnes pravděpodobně nejpoužívanější službou pro zasílání zpráv, která nabízí velké množství různých funkcí. Jednou z funkcí, které ale uživatelům dlouhodobě chybí, je možnost naplánovat odeslání zprávy na později. Podle dostupných informací by se to ale mohlo brzy změnit. Podle zjištění webu WABetaInfo se v testovací verzi pro Android s číslem sestavení 2.26.8.11 objevila funkce Plánované zprávy.
Plánované zprávy ve WhatsApp se stávají realitou
U konkurenční služby Telegram je tato funkce dostupná již od roku 2019 a ve WhatsApp by měla fungovat na stejném principu. Po vytvoření zprávy a dlouhém stisku tlačítka pro odeslání se otevře nové okno ve kterém bude možné vybrat datum a čas odeslání. K dispozici bude také samostatná sekce pro správu naplánovaných zpráv. Odeslání zprávy bude možné naplánovat i tehdy, pokud budete offline.
Stejně jako standardní zprávy i naplánované zprávy budou podporovat text, odkazy, fotografie a videa a budou chráněny end-to-end šifrováním. Minimální interval bude 10 minut, maximální pak dva týdny dopředu. Funkce bude k dispozici i pro skupinové chaty. Funkce je aktuálně dostupná pro omezený okruh betatesterů a postupně by se měla rozšířit pro další účty. S ohledem na to, že se funkce nachází ve veřejné beta verzi, lze očekávat, že bude brzy dostupná globálně pro všechny uživatele.
Zdroje: wabetainfo.com, engadget.com
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