WhatsApp brzy umožní naplánovat odeslání zpráv

• 13. 10. 2026#Android #iOS
WhatsApp brzy umožní naplánovat odeslání zpráv

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp je dnes pravděpodobně nejpoužívanější službou pro zasílání zpráv, která nabízí velké množství různých funkcí. Jednou z funkcí, které ale uživatelům dlouhodobě chybí, je možnost naplánovat odeslání zprávy na později. Podle dostupných informací by se to ale mohlo brzy změnit. Podle zjištění webu WABetaInfo se v testovací verzi pro Android s číslem sestavení 2.26.8.11 objevila funkce Plánované zprávy.

Plánované zprávy ve WhatsApp se stávají realitou

U konkurenční služby Telegram je tato funkce dostupná již od roku 2019 a ve WhatsApp by měla fungovat na stejném principu. Po vytvoření zprávy a dlouhém stisku tlačítka pro odeslání se otevře nové okno ve kterém bude možné vybrat datum a čas odeslání. K dispozici bude také samostatná sekce pro správu naplánovaných zpráv. Odeslání zprávy bude možné naplánovat i tehdy, pokud budete offline.

Wa Whatsapp New Scheduled Messages Photos Videos Links Feature Android

Zdroj: WABetaInfo

Stejně jako standardní zprávy i naplánované zprávy budou podporovat text, odkazy, fotografie a videa a budou chráněny end-to-end šifrováním. Minimální interval bude 10 minut, maximální pak dva týdny dopředu. Funkce bude k dispozici i pro skupinové chaty. Funkce je aktuálně dostupná pro omezený okruh betatesterů a postupně by se měla rozšířit pro další účty. S ohledem na to, že se funkce nachází ve veřejné beta verzi, lze očekávat, že bude brzy dostupná globálně pro všechny uživatele.

Zdroje: wabetainfo.com, engadget.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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