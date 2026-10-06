WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromí

Jakub Sobotka • 6. 10. 2026#Aplikace #iOS
WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromí

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp testuje nový režim, který zajistí dvěma komunikujícím stranám vyšší míru ochrany soukromí. Takzvaný „Omezený chat“ se začal dostávat k části beta testerů na Androidu a iOS.

WhatsApp testuje Omezený chat

Omezený chat rozšiřuje možnosti ochrany soukromí pro konkrétní konverzace a navazuje na dříve představenou funkci pro pokročilou ochranu – Advanced Chat Privacy. Omezený chat je aktuálně dostupný ve WhatsApp skrze beta kanál verzi 2.26.36.4 pro Android a ve verzi 26.39.10.20 pro iOS. Funkce není aktivní automaticky a uživatel ji musí ručně zapnout pro konkrétní chat.

Whatsapp Omezeny Chat Android

Zdroj: GSMArena

Po aktivaci WhatsApp zobrazí v konverzaci upozornění a začne uplatňovat několik omezení, která začnou platit pro oba dva účastníky chatu. Média z takového chatu se nebudou automaticky ukládat do zařízení a nebude možné exportovat historii konverzace. Zároveň v rámci omezeného chatu nebude možné používat Meta AI. WhatsApp také zakáže přístup k danému chatu z propojených zařízení. Podle společnosti to má omezit riziko, že k obsahu nebude možné přistupovat skrze neoficiální klientské aplikace nebo a nebudou k němu mít přístup ani AI agenti.

Whatsapp Omezeny Chat

Zdroj: GSMArena

WhatsApp zároveň uvádí, že všechny zprávy a hovory jsou chráněné standardně end-to-end šifrováním bez ohledu na to, zda je omezený chat aktivní. Zatím není jasné, kdy se funkce dostane ke všem uživatelům ve stabilní verzi aplikace. V tuto chvíli ji mohou vyzkoušet pouze někteří uživatelé zapojení do beta programu WhatsApp.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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