WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromí

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp testuje nový režim, který zajistí dvěma komunikujícím stranám vyšší míru ochrany soukromí. Takzvaný „Omezený chat“ se začal dostávat k části beta testerů na Androidu a iOS.
WhatsApp testuje Omezený chat
Omezený chat rozšiřuje možnosti ochrany soukromí pro konkrétní konverzace a navazuje na dříve představenou funkci pro pokročilou ochranu – Advanced Chat Privacy. Omezený chat je aktuálně dostupný ve WhatsApp skrze beta kanál verzi 2.26.36.4 pro Android a ve verzi 26.39.10.20 pro iOS. Funkce není aktivní automaticky a uživatel ji musí ručně zapnout pro konkrétní chat.
Po aktivaci WhatsApp zobrazí v konverzaci upozornění a začne uplatňovat několik omezení, která začnou platit pro oba dva účastníky chatu. Média z takového chatu se nebudou automaticky ukládat do zařízení a nebude možné exportovat historii konverzace. Zároveň v rámci omezeného chatu nebude možné používat Meta AI. WhatsApp také zakáže přístup k danému chatu z propojených zařízení. Podle společnosti to má omezit riziko, že k obsahu nebude možné přistupovat skrze neoficiální klientské aplikace nebo a nebudou k němu mít přístup ani AI agenti.
WhatsApp zároveň uvádí, že všechny zprávy a hovory jsou chráněné standardně end-to-end šifrováním bez ohledu na to, zda je omezený chat aktivní. Zatím není jasné, kdy se funkce dostane ke všem uživatelům ve stabilní verzi aplikace. V tuto chvíli ji mohou vyzkoušet pouze někteří uživatelé zapojení do beta programu WhatsApp.
Zdroj: gsmarena.com
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