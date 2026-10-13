OnePlus 16 oficiálně: 185Hz displej a 9000mAh baterie pod kapotou

• 13. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Android #Smartphony
3 minuty čtení#Android #Smartphony
OnePlus 16 oficiálně: 185Hz displej a 9000mAh baterie pod kapotou

Zdroj: OnePlus

OnePlus je dnes již subznačkou Oppo a bohužel došlo k dalším změnám, jako je například dostupnost těchto mobilů na trzích. Výrobce se rozhodl, že OnePlus mobily budou dostupné zejména v asijských zemích. I tak se mohou najít přeprodejci, kteří budou například dodávat indické verze i v Evropě. To se může týkat i novinky OnePlus 16.

Jeden unikát navíc

Kromě standardních verzí, jako je například černé matné provedení, se nabízí i stříbrná verze s LED prvky na zadní straně. Pokud jde o samotné specifikace OnePlus 16, tak se jednoduše jedná o top model ve všech ohledech. Základem je Snapdragon 8 Elite Gen 6 a v útrobách najdete speciální koprocesory a čipy pro displej a vylepšení mobilního připojení.

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Zdroj: OnePlus

Displej se chlubí frekvencí až 185 Hz, ale nabízí se jen u vybraných her. Po fotografické stránce se nabízí poměrně slušná sestava, co se týče tedy technických specifikací. Rozhodně se nešetřilo megapixely. OnePlus 16 má samozřejmě stereo reproduktory, ultrasonickou čtečku otisků prstů a mnoho certifikací kolem odolnosti vůči vodě a prachu.

Co se týče baterie, nabízí se celkem 9000 mAh s podporou 100W nabíjení přes USB C a také je zde 50W bezdrátová technologie. OnePlus 16 je tak nejen herním mobilem, ale může nalákat i na fotografické schopnosti. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 19 600 Kč bez daně a dalších poplatků. Je tedy otázkou, jestli si najde nějakou cestu na evropský trh, ale rozhodně se nebude jednat o oficiální distribuci.

Specifikace OnePlus 16

  • displej: 6,78 palců, AMOLED, FHD+ 2772 x 1272 pixelů, 450 PPI, 1–165 Hz (hry až 185 Hz), jas až 1000 nitů (špičkový v režimu vysokého jasu 2000 nitů)
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6, Adreno 850 GPU (1200 MHz)
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
  • úložiště: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1
  • Dual SIM: ano (Nano-SIM + Nano-USIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,6, 23 mm, 7P, AF, 2osá OIS)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 6P, AF, 116°)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,6, 73 mm, 1G3P, AF, 2osá OIS, 3x optický zoom, až 120x digitální zoom)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 5P, AF)
  • ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP66/68/69/69K
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 161,42 x 76,67 x 8,45–8,55 mm, cca 217–220 gramů
  • baterie a nabíjení: 9000 mAh, 100W rychlé kabelové nabíjení (SuperVOOC, UFCS), 50W bezdrátové nabíjení

Zdroje: opposhop.cn, fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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