Velký výprodej na Alze: špičkové periferie, ergonomie i rychlá úložiště za zlomek ceny

S příchodem rozsáhlé slevové vlny na Alza.cz lze výrazně ušetřit při modernizaci pracovního stolu i herního koutku. Akční nabídka pokrývá ergonomická křesla, kancelářské a herní periferie, rychlá externí média i spolehlivé rozbočovače s výraznými procentuálními slevami.
Ergonomická kancelářská křesla
Dlouhé sezení u počítače vyžaduje kvalitní oporu celého těla a vysokou prodyšnost. Výběr zlevněných ergonomických křesel se zaměřuje na moderní síťované konstrukce a modely s pokročilým nastavením pro zdravé držení těla.
- SIHOO DORO C300 Mesh černá s podnožkou (-20 %)
- SIHOO M59AS Mesh černá (-20 %)
- SIHOO DORO S300 Mesh tmavě šedá (-20 %)
- HALMAR Freeman, černá / šedá (-20 %)
- Halmar Arsen, šedá (-20 %)
- Halmar Amari, černá (-20 %)
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Herní židle
Hráči i nároční uživatelé hledající robustní konstrukci a pevné polstrování ocení zlevněné herní modely. Výhodou vybraných židlí je odolný látkový potah, který zajišťuje pohodlí i při dlouhých seancích.
- Acer Predator Gaming Chair Rift Pro (-24 %)
- AndaSeat Phantom 4 Black Fabric (-20 %)
- AndaSeat Luna Orange Fabric (-30 %)
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Ergonomické klávesnice a myši
Při každodenní intenzivní práci v kanceláři hrozí přetížení zápěstí a šlach. Ergonomicky tvarované myši a rozdělené klávesnice pomáhají udržovat přirozenou polohu rukou a minimalizovat únavu.
- CONNECT IT FOR HEALTH Ergonomická, bílá – CZ/SK (-32 %)
- Logitech Ergo K860 Wireless Split Keyboard – US INTL (-28 %)
- Trust VYRAN Ergonomic Multi-Wireless Hyperscroll Mouse Black (-10 %)
- Logitech Signature Comfort Plus MK880 Graphite – US INTL (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářské klávesnice a myši
Spolehlivé a tiché periferie jsou základem soustředěné práce. Nabídka zahrnuje modely s integrovanými dokovacími porty, osvědčené nízkoprofilové klávesnice i kompaktní bezdrátové myši pro univerzální použití.
- Rapoo UCK-6001 klávesnice s replikátorem portů – CZ/SK (-30 %)
- Logitech MX Keys S Graphite – CZ/SK (-13 %)
- Logitech M550 L Graphite (-10 %)
- Logitech Mobi Mouse Graphite (-10 %)
- Eternico M503 Wireless, černá (-40 %)
- C-TECH WLM-21BK Černá (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Herní myši a klávesnice
Rychlé reakce, přesné snímače a odolná tlačítka tvoří klíč k herním úspěchům. Mezi zlevněným gamingovým příslušenstvím se nacházejí mechanické klávesnice, bezdrátové myši i cenově dostupné sady periferií.
- Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse (-48 %)
- C-TECH Renegade – CZ/SK (-20 %)
- Trust GXT882 3-IN-1 MIAMI Gaming Bundle US (-5 %)
- Yenkee MIRAGE NearLink YMS 3003BK (-15 %)
- YENKEE YKB 3800WE MAGNETYPE – US (-15 %)
- YENKEE YKB 3800BK MAGNETYPE – US (-15 %)
- Trust GXT831 THADO TKL Wireless Gaming Keyboard – US (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Úložiště a paměťová média
Zálohování souborů a rozšíření úložné kapacity vyžaduje rychlá a bezpečná média. Slevy pokrývají ultrakompaktní externí SSD disky s vysokou kapacitou, mobilní flash disky i paměťové karty pro fotoaparáty a telefony.
- VERBATIM Pocket SSD 2TB černá/modrá (-30 %)
- VERBATIM Pocket SSD 2TB modrá + 2x gumový obal (-25 %)
- SANDISK iXpand Phone Drive USB-C 1TB, bílá (-10 %)
- Samsung T9 MicroSDXC 512GB (-20 %)
- Samsung T9 MicroSDXC 256GB (-20 %)
- Kingston IronKey+50 G2 256GB (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Dokovací stanice, rozbočovače a kabely
Snadné propojení periferií s notebookem prostřednictvím jediného konektoru zajišťují moderní USB-C huby a dokovací stanice. K dispozici jsou také výkonné kabely s podporou vysokého nabíjecího výkonu.
- Mobile Origin 140W Dual Charge USB-C Cable 1.2 m CB10 (-10 %)
- Mobile Origin 7in1 MultiHub HB2 – 3x USB-C, USB-A, HDMI, TF/SD Cards, USB-C Cable (-30 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 12v1 Triple Screen vesmírně šedý (-20 %)
- Vention 4-Port USB 3.0 Hub with Power Supply 1M Black (-25 %)
- Vention USB-C to HDMI/USB 3.0*2/SD/TF/PD Docking Station 0.15M Gray Aluminum Alloy Type (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Batohy na techniku
Ochranu notebooku a příslušenství při každodenním dojíždění i cestování zajistí prostorné městské batohy. Nabízejí polstrované přihrádky, promyšlené vnitřní členění a odolné materiály.
- Dakine Educated Backpack 30 l black (-25 %)
- Dakine 96 Backpack 28 l black (-25 %)
- Dakine Campus Premium Backpack 28 l black ripstop (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a headsety
Kvalitní zvukový výstup a srozumitelný mikrofon jsou nezbytné pro pracovní hovory i nerušený poslech multimédií. Zlevněné náhlavní soupravy nabízejí bezdrátovou svobodu i certifikaci pro herní a firemní použití.
- Trust GXT 499 Forta Wireless Gaming Headset oficiální licence Sony pro PS5 – černá (-5 %)
- JBL Tour One M3 Smart TX Black (-20 %)
- HP Poly VOY 4320 USB-C HS + BT700 (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi akčními nabídkami nechybí ani praktické doplňky zvyšující komfort a organizaci pracoviště. Počítačové brýle DEV1S Cyclops User (-30 %) účinně filtrují modré světlo z obrazovek, zatímco CONNECT IT prodlužovací, 5 zásuvek, 2 m, s vypínači, barevný (-10 %) nabízí pohodlné samostatné odpojování jednotlivých připojených spotřebičů.
Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a kancelářské výbavy je dostupný na Alza.cz. Využijte akčních slev a pořiďte si spolehlivé vybavení od jedničky na českém e-commerce trhu.
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