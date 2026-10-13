Velký výprodej na Alze: špičkové periferie, ergonomie i rychlá úložiště za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 13. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství
4 minuty čtení#Příslušenství
Velký výprodej na Alze: špičkové periferie, ergonomie i rychlá úložiště za zlomek ceny

S příchodem rozsáhlé slevové vlny na Alza.cz lze výrazně ušetřit při modernizaci pracovního stolu i herního koutku. Akční nabídka pokrývá ergonomická křesla, kancelářské a herní periferie, rychlá externí média i spolehlivé rozbočovače s výraznými procentuálními slevami.

Ergonomická kancelářská křesla

Dlouhé sezení u počítače vyžaduje kvalitní oporu celého těla a vysokou prodyšnost. Výběr zlevněných ergonomických křesel se zaměřuje na moderní síťované konstrukce a modely s pokročilým nastavením pro zdravé držení těla.

Herní židle

Hráči i nároční uživatelé hledající robustní konstrukci a pevné polstrování ocení zlevněné herní modely. Výhodou vybraných židlí je odolný látkový potah, který zajišťuje pohodlí i při dlouhých seancích.

Ergonomické klávesnice a myši

Při každodenní intenzivní práci v kanceláři hrozí přetížení zápěstí a šlach. Ergonomicky tvarované myši a rozdělené klávesnice pomáhají udržovat přirozenou polohu rukou a minimalizovat únavu.

Kancelářské klávesnice a myši

Spolehlivé a tiché periferie jsou základem soustředěné práce. Nabídka zahrnuje modely s integrovanými dokovacími porty, osvědčené nízkoprofilové klávesnice i kompaktní bezdrátové myši pro univerzální použití.

Herní myši a klávesnice

Rychlé reakce, přesné snímače a odolná tlačítka tvoří klíč k herním úspěchům. Mezi zlevněným gamingovým příslušenstvím se nacházejí mechanické klávesnice, bezdrátové myši i cenově dostupné sady periferií.

Úložiště a paměťová média

Zálohování souborů a rozšíření úložné kapacity vyžaduje rychlá a bezpečná média. Slevy pokrývají ultrakompaktní externí SSD disky s vysokou kapacitou, mobilní flash disky i paměťové karty pro fotoaparáty a telefony.

Dokovací stanice, rozbočovače a kabely

Snadné propojení periferií s notebookem prostřednictvím jediného konektoru zajišťují moderní USB-C huby a dokovací stanice. K dispozici jsou také výkonné kabely s podporou vysokého nabíjecího výkonu.

Batohy na techniku

Ochranu notebooku a příslušenství při každodenním dojíždění i cestování zajistí prostorné městské batohy. Nabízejí polstrované přihrádky, promyšlené vnitřní členění a odolné materiály.

Audio a headsety

Kvalitní zvukový výstup a srozumitelný mikrofon jsou nezbytné pro pracovní hovory i nerušený poslech multimédií. Zlevněné náhlavní soupravy nabízejí bezdrátovou svobodu i certifikaci pro herní a firemní použití.

Další zajímavé výběry

Mezi akčními nabídkami nechybí ani praktické doplňky zvyšující komfort a organizaci pracoviště. Počítačové brýle DEV1S Cyclops User (-30 %) účinně filtrují modré světlo z obrazovek, zatímco CONNECT IT prodlužovací, 5 zásuvek, 2 m, s vypínači, barevný (-10 %) nabízí pohodlné samostatné odpojování jednotlivých připojených spotřebičů.

Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a kancelářské výbavy je dostupný na Alza.cz. Využijte akčních slev a pořiďte si spolehlivé vybavení od jedničky na českém e-commerce trhu.

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