Díky chystané novince si ve WhatsApp naplánujete automatické odeslání zprávy

WhatsApp pracuje na nové funkci, která uživatelům umožní naplánovat odeslání zprávy na konkrétní datum a čas. Díky takzvaným Scheduled Messages si budete moci připravit zprávu dopředu, nastavit přesný čas odeslání a nechat aplikaci, aby ji automaticky odeslala za vás, ať už v individuálním chatu, nebo ve skupině.
Nová praktická funkce v aplikaci WhatsApp
Tuto chystanou funkci objevili vývojáři z WABetaInfo v beta verzi 26.7.10.72 pro iOS. Zatím není veřejně dostupná ani pro beta testery, ale vše nasvědčuje tomu, že WhatsApp aktivně pracuje na jejím zavedení. Jak bude funkce plánování zpráv fungovat? Jednoduše, napíšete zprávu, vyberete čas, o zbytek se postará aplikace. WhatsApp se postará o to, aby zpráva odešla přesně v určený moment, aniž byste museli být u telefonu.
Všechny naplánované zprávy se zobrazí v nové sekci „Plánované zprávy“ v detailu daného chatu. Zde budete mít možnost naplánované zprávy kdykoliv upravit nebo smazat, a to bez toho, aby se příjemci cokoli zobrazilo. Odeslání je zcela automatické, ale zároveň zůstává plně pod vaší kontrolou.
Pro jednotlivce a skupiny, ale co kanály?
I když funkce byla zatím zaznamenána pouze u skupinových chatů, vše nasvědčuje tomu, že bude dostupná i pro běžné individuální konverzace. Zatím ale není jasné, zda bude možné plánovat zprávy i pro tzv. kanály, které WhatsApp zavedl jako nástroj pro jednostrannou komunikaci.
Plánování zpráv není v prostředí WhatsAppu úplnou novinkou. Podnikové účty mohou již nyní posílat tzv. marketingové zprávy ve zvolený čas díky funkci Business Broadcasts. Ta ovšem vyžaduje firemní účet a je zpoplatněná. Zkušenosti s touto funkcí však ukázaly, že plánování zpráv má smysl i mimo komerční využití. Proto WhatsApp nyní pracuje na verzi, která bude dostupná všem uživatelům zdarma.
iOS již dnes umožňuje plánování, není ale tak pohodlné
Uživatelé iOS mohou již dnes plánovat zprávy přes aplikaci Zkratky (Shortcuts), kde si vytvoří automatizaci zahrnující kontakt, zprávu a čas. Tato metoda je ale komplikovaná, nepohodlná a není dostupná pro uživatele Androidu. Nativní řešení integrované přímo v aplikaci WhatsApp proto přináší mnohem vyšší komfort a dává smysl.
Momentálně je funkce stále ve fázi vývoje a zatím není dostupná ani beta testerům. WhatsApp pravděpodobně nejprve zpřístupní možnost plánování vybraným uživatelům, kteří budou moci funkci otestovat a poskytnout zpětnou vazbu. Teprve poté se očekává širší nasazení pro veřejnost.
