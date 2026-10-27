Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roli

Zdroj: Redmi
Před dvěma měsíci jsme se dočkali uvedení Redmi K100 Pro a Max, ale bez základního modelu. Až nyní společnost představila Redmi K100. Sice má slabší specifikace, ale i tak se řadí do vyšší střední třídy.
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Jedno místo slabší
Redmi K100 má velmi dobré specifikace, ale než se k nim dostaneme, zmíníme nejslabší místo. Tím je fotografická výbava, která má hlavní 50MPs snímač s optickou stabilizací obrazu, kterému sekunduje 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Pokud tedy nehledáte fotomobil, tak vás Redmi K100 může zaujmout. Například displej může dosáhnout lokálně až na 9000 nitů a baterie má kapacitu 10 000 mAh.
Současně je mobil vybaven Snapdragonem 8 Elite s velmi rychlou operační pamětí a úložištěm. V displeji je ultrasonická čtečka otisků prstů a nechybí ani stereo reproduktory. Současně mobil splňuje rovnou několik certifikací, i IP69K, takže odolá vodě o vyšší teplotě a tlaku.
Redmi K100 má skutečně velmi dobrou výbavu, ale nezaujme ty, co chtějí nadstandardní fotografické možnosti. V této oblasti pokulhává. Mobil má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 11 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy a jestli novinka zamíří na evropský trh, zatím není jisté.
Specifikace Redmi K100
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 2772 × 1280 pixelů (1,5K), 165 Hz, jas až 3500 nitů (min. 1 nit), 12bit, DCI-P3, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, plné DC stmívání
- procesor: Snapdragon 8 Elite (3nm, 8 jader, až 4,32 GHz), Adreno GPU + herní čip D2 (12nm)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android, Xiaomi HyperOS 4
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Light Fusion 800, 1/1,55″, f/1,68, 6P, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
- přední: 20 Mpx (1/4″, f/2,2, 5P)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Light Fusion 800, 1/1,55″, f/1,68, 6P, OIS)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), Beidou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NavIC, NFC, infračervený port, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,91 x 77,93 x 8,65 mm, 234,5 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh, 100W drátové nabíjení (PD 2.0 / PD 3.0), 27W reverzní drátové nabíjení
Zdroje: mi.com, fonearena.com
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