Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Zdroj: Apple
Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti reportovali problémy, kdy jim po relativně krátké době začal praskat displej v místě ohybu. Apple se nyní k této věci oficiálně vyjádřil a dotčeným zákazníkům nabídne výměnu telefonu.
Apple doporučuje ve věci vadných iPhonů kontaktovat podporu
První zprávy o poškozených displejích se objevily krátce po uvedení iPhonu Duo na trh. Několik uživatelů popisovalo stejnou závadu. Při otevírání telefonu nejprve ucítili nezvyklý odpor v oblasti pantu, následně uslyšeli prasknutí a na vnitřním displeji se objevila viditelná prasklina.
Apple v reakci potvrdil, že o problému ví a bude se ho snažit řešit. Podle jeho tvrzení však problém postihuje jen omezený počet vyrobených kusů. Zákazníkům, kteří zaznamenají problémy s vnitřním displejem, doporučuje obrátit se na podporu AppleCare a požádat o výměnu zařízení. Apple zatím neuvedl, co přesně poškození způsobuje. Z dostupných výpovědí samotných uživatelů se nabízí podezření na problém s mechanismem pantu, který může při otevírání vytvářet nadměrný tlak na místo, kde se displej ohýbá. To ale Apple zatím oficiálně nepotvrdil.
Zdroj: gsmarena.com
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