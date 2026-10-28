Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

• 28. 10. 2026#iOS #Smartphony
Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Zdroj: Apple

Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti reportovali problémy, kdy jim po relativně krátké době začal praskat displej v místě ohybu. Apple se nyní k této věci oficiálně vyjádřil a dotčeným zákazníkům nabídne výměnu telefonu.

Apple doporučuje ve věci vadných iPhonů kontaktovat podporu

První zprávy o poškozených displejích se objevily krátce po uvedení iPhonu Duo na trh. Několik uživatelů popisovalo stejnou závadu. Při otevírání telefonu nejprve ucítili nezvyklý odpor v oblasti pantu, následně uslyšeli prasknutí a na vnitřním displeji se objevila viditelná prasklina.

Iphone Duo Screen Crack

Zdroj: Macrumors

Apple v reakci potvrdil, že o problému ví a bude se ho snažit řešit. Podle jeho tvrzení však problém postihuje jen omezený počet vyrobených kusů. Zákazníkům, kteří zaznamenají problémy s vnitřním displejem, doporučuje obrátit se na podporu AppleCare a požádat o výměnu zařízení. Apple zatím neuvedl, co přesně poškození způsobuje. Z dostupných výpovědí samotných uživatelů se nabízí podezření na problém s mechanismem pantu, který může při otevírání vytvářet nadměrný tlak na místo, kde se displej ohýbá. To ale Apple zatím oficiálně nepotvrdil.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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