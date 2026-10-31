Redmi Clip Neo: Dostupná sluchátka s klipovou konstrukcí míří na trh

Zdroj: Redmi
Špuntová nebo pecková sluchátka jsou asi okoukaná a výrobci se snaží nabídnout jiné typy. V poslední době se rozšiřuje typ klipových, která se uchycují na ucho a vypadají někdy jako šperk. Výhodou je, že nic nemáte v ušním bubínku, což některým uživatelům může více vyhovovat. Tato kategorie byla rozšířena o model Redmi Clip Neo.
Pěkně za ucho
Redmi Clip Neo nabízí jednodušší design a nesnaží se být extravagantní. Hlavně lákají na svou cenu, která vychází v přepočtu přibližně na 1500 Kč bez daně a dalších poplatků. Za tuto cenu nabízí 7 hodin přehrávání hudby na jedno nabití, ve spojení s krabičkou se dostanete dle výrobce na 32 hodin.
Každé sluchátko má 5,3 gramů, takže nošení nemusí být nepohodlné. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a jsou podporovány kodeky SBC a AAC. Základem jsou 12mm měniče a k dispozici je i ekvalizér. Xiaomi zapracovalo na prostorových efektech a také na vylepšení zachytávání zvuku při volání. Nechybí podpora chytrých asistentů a rychlého párování.
Redmi Clip Neo zřejmě zamíří co nevidět i na evropský trh, ale zatím nevíme, kdy se tak stane. Česká cena by se mohla pohybovat kolem pod hranicí dvou tisíc korun.
Zdroje: mi.com, mi.com, gizmochina.com
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