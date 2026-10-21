Exšéf Redmi představí chytrý prsten ISHO Ring. Zaměří se hlavně na spánek

Zdroj: gizmochina.com
Wang Teng, bývalý šéf Redmi, loni v nepříliš dobrém světle odešel z Xiaomi a teď se vrací s vlastním startupem. Jeho prvním produktem je chytrý prsten ISHO Ring, který má hlídat hlavně spánek a zdraví. Oficiální premiéra proběhne 29. října.
Za novinkou stojí startup Yixiu, v angličtině vystupující pod názvem Today’s Rest. Ten založil Wang Teng Thomas, dříve jedna z výrazných tváří Xiaomi. ISHO Ring je jeho vůbec prvním produktem a míří do prémiové kategorie. Představí se 29. října ve 12:00 našeho času na první akci firmy věnované spánku a umělé inteligenci.
Titan uvnitř i venku
Prsten sází na kvalitní materiály. Vnější i vnitřní plochu tvoří letecký titan. Na rozdíl od některých konkurentů tedy nemá na vnitřní straně plastovou vrstvu. Obě části mají stejnou barvu a plynule na sebe navazují, takže prsten působí jako jeden celek. Na přední straně je safírové sklíčko. To mu dodává šperkový vzhled a zároveň slouží měřicím funkcím.
Na výběr bude zlatá, černá a stříbrná varianta. Chytrý prsten musí na prstu dobře sedět, jinak měří nepřesně. Proto se počítá s více velikostmi a zájemci si budou muset prst před nákupem změřit. Jak přesně to bude probíhat a kde se bude prsten prodávat, zatím není jasné.
Nejen měření, ale i rady
Today’s Rest chce spánek řešit komplexně. Firma slibuje, že nasbíraná data nebude jen ukládat, ale také vyhodnocovat. Na jejich základě má uživateli nabízet osobní doporučení a propojovat se s dalšími zařízeními. Co přesně to bude znamenat v praxi a jaké hodnoty prsten vlastně měří, ovšem výrobce zatím tají.
Šéf s pohnutou minulostí
Wang Teng to v Xiaomi dotáhl daleko. Vedl značku Redmi a čínské marketingové oddělení celé firmy. V září 2025 ho ale Xiaomi propustilo kvůli závažnému porušení pravidel, konkrétně kvůli úniku důvěrných informací a střetu zájmů.
Na říjnové akci možná nezůstane jen u prstenu. Dřívější propagační obrázky naznačují ještě jeden produkt pro lepší spánek, nejspíš sluchátka na spaní. Cenu, výdrž baterie, použité senzory ani podporované aplikace zatím neznáme. Více prozradí až 29. říjen.
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