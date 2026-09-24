Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný model

Zdroj: Xiaomi
Společnost Xiaomi představila již hodinky Xiaomi Watch S5 (recenze), ale jednalo se o 46mm verzi. Nyní zde máme 41mm variantu a také jednu speciální 47mm.
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Xiaomi Watch S5 41mm
Stejně jako větší model, i zde se nabízí proprietární systém, díky čemuž hodinky vydrží dlouho na jedno nabití. Xiaomi konkrétně uvádí, že kapacita baterie je o 84 % vyšší než u předchůdce. V praxi by to mělo znamenat, že na jedno nabití zvládnou provoz po dobu 14 dnů. Průměrná hodnota by se měla pohybovat kolem 8 dnů a se zapnutou funkcí stále aktivního displeje se pak dostaneme na 5 dnů.
Hodinky Xiaomi Watch S5 41mm jsou vybaveny 1,32palcovým displejem, který dosahuje v případě jasu až na hodnotu 3000 nitů, ale průměrná hodnota je kolem 1500 nitů. V oblasti konektivity se nabízí Bluetooth 5.4, WiFi 4, NFC a pak je zde podpora pro poziční systémy GPS, GLONASS, Galileo a QZSS. Tato varianta má pouzdro z nerezové oceli.
Xiaomi Watch S5 Transparent Edition
Pak je zde ještě novinka v podobě Xiaomi Watch S5 Transparent Edition s průhledným tělem. V tomto případě se nabízí stejné specifikace jako u standardního 41mm modelu, ale samotné pouzdro posouvají tyto hodinky do kategorie 47mm.
Samotné tělo bylo vyrobeno z jednoho kusu „ultra tvrdého křišťálu“ Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 a prošlo mnoha procesy zpracování pro vytvoření tohoto výsledku. Současně je v konstrukci použita i keramika. Rozhodně se nejedná o běžné hodinky a je dobré vidět, že si Xiaomi pohrává s materiály.
Základní verze Xiaomi Watch S5 41mm má nastavenou cenu na cca 4 200 Kč, Xiaomi Watch S5 Transparent Edition pak na cca 8 000 Kč, ale je zde jedno omezení u průhledné verze. Xiaomi jich vyrobí jen 5000 kusů. Ceny jsou uvedeny bez daně a dalších poplatků.
Zdroje: mi.com, fonearena.com
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