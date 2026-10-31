Unikát mezi Android tablety: iQOO Pad Pro 8.8 sází na větrák a 165Hz displej

Zdroj: iQOO
Trh s tablety neroste, spíše naopak. Každý rok můžeme pozorovat klesající tendenci v prodejích. Navíc zajímavých novinek není tak mnoho. Nedávno jsme se dočkali nového iPadu Mini s OLED displejem a atypickým řešením reproduktorů. Sem tam se ale objeví zajímavý kousek. Takovým je i iQOO Pad Pro 8.8.
Žádná tuctovka
Základní specifikace iQOO Pad Pro 8.8 jasně naznačují, že se výrobce snaží nabídnout herně orientovaný tablet. Ostatně k němu nabízí i speciální herní ovladače. O výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5 a displej se může chlubit vysokým jasem a 165Hz obnovovací frekvencí.
Čím se iQOO Pad Pro 8.8 odlišuje, je samotným řešením chlazení. Kromě vylepšené konstrukce se nachází pod fotomodulem větrák, který nasává chladnější vzduch z této oblasti a následně ho prohání přes radiátory. Výdech je pak na boku skrze poměrně velké otvory. Zrovna Android tabletů s takovýmto chlazením není mnoho, takže iQOO Pad Pro 8.8 je trochu unikátem.
Ostatní specifikace již odpovídají tabletu vyšší třídy. Cena novinky je nastavena na cca 14 100 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace iQOO Pad Pro 8.8
- displej: 8,8 palců, AMOLED, 2304 x 1440 pixelů (poměr stran 16:10), 165 Hz, vzorkovací frekvence až 500 Hz (5000 Hz okamžitá v herním režimu), HDR, kontrast 8 000 000:1, 1,07 miliardy barev, 1600 nitů (až 4500 nitů)
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8 jader, 3nm, GPU 1200 MHz
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X Ultra (čtyřkanálová)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android, OriginOS 7 HD
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (4K video)
- přední: 8 Mpx
- odemykání obličejem
- stereo (symetrické duální superlineární reproduktory)
- Konektivita: Wi-Fi 7 (2,4 GHz + 5 GHz, 2×2 MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi Display), Bluetooth 5.4, USB-C (USB 3.2 Gen 2, OTG, podpora digitálních USB-C sluchátek)
- rozměry a hmotnost: 197,36 x 126,25 x 5,74 mm, 298 gramů
- baterie a nabíjení: 9020 mAh (8830 mAh jmenovitá), 66W nabíjení
Zdroje: vivo.com.cn, gizmochina.com, fonearena.com
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