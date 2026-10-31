iQOO Neo12 sází na aktivní chlazení a obří 9000mAh baterii

Zdroj: iQOO
Každý rok se objevuje nějaký trend, který adoptují mnozí výrobci. Dost často na začátku stojí například Apple a ostatní se snaží napodobit nějakou funkci nebo vlastnost. V poslední době ale sledujeme, že u mobilů se dost často začínají objevovat ventilátory, tedy aktivní chlazení. Dalším mobilem s touto vlastností je iQOO Neo12.
Také s větrákem
V tomto týdnu byly představeny modely OnePlus Ace 7 a 7 Pro s aktivním chlazením a iQOO Neo12 se může k nim přidat. Sice může být zvláštní, že i v tomto případě je nasávání v oblasti fotomodulu, ale nijak nás to nepřekvapuje, jelikož značka iQOO spadá pod Vivo, což je sesterská společnost Oppo, pod kterou spadá OnePlus.
iQOO Neo12 nemá nejmodernější procesor, i tak o výkon není nouze díky Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Ten je dovybaven rychlými operačními paměťmi a úložiště. Herní potenciál je podtržen displejem s vysokým rozlišením a frekvencí až 185 Hz. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 9000 mAh s podporou 100W nabíjení a třešničkou na dortu je certifikace IP69, což je stále u takových mobilů zvláštní, když mají v útrobách větráček.
Kde mobil lehce strádá, je fotografická výbava. Je základní, byť hlavní snímač má i optickou stabilizaci obrazu. Chybí vyšší rozlišení pro ultra širokoúhlý snímač a na teleobjektiv zapomeňte rovnou. Celkově iQOO Neo12 cílí na herní možnosti. Základní verze začíná na cca 14 400 Kč bez daně a dalších poplatků. Do Evropy se zřejmě dostane později skrze přeprodejce.
Specifikace iQOO Neo12
- displej: 6,83 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), AMOLED, 20:9, 514 PPI, až 185 Hz, 1,07 miliardy barev, HDR, DCI-P3, kontrast 8 000 000:1, jas až 2200 nitů (HBM), rovný
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, 8 jader, 2x 4,6 GHz + 6x 3,62 GHz), Adreno 840 GPU, herní čip Q3
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, OriginOS 7
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX921, f/1,88, AF, OIS, až 8K video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FF)
- přední: 16 Mpx (f/2,45, FF, 1080p video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX921, f/1,88, AF, OIS, až 8K video)
- IP68 + IP69
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C, OTG
- rozměry a hmotnost: 163,42 x 75,89 x 8,5 / 8,67 mm, 225 / 226 / 229 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 100W rychlé nabíjení (podpora 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD), reverzní kabelové nabíjení (OTG)
Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com
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