iQOO Neo12 sází na aktivní chlazení a obří 9000mAh baterii

• 31. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Android #Smartphony
3 minuty čtení#Android #Smartphony
iQOO Neo12 sází na aktivní chlazení a obří 9000mAh baterii

Zdroj: iQOO

Každý rok se objevuje nějaký trend, který adoptují mnozí výrobci. Dost často na začátku stojí například Apple a ostatní se snaží napodobit nějakou funkci nebo vlastnost. V poslední době ale sledujeme, že u mobilů se dost často začínají objevovat ventilátory, tedy aktivní chlazení. Dalším mobilem s touto vlastností je iQOO Neo12.

Také s větrákem

V tomto týdnu byly představeny modely OnePlus Ace 7 a 7 Pro s aktivním chlazením a iQOO Neo12 se může k nim přidat. Sice může být zvláštní, že i v tomto případě je nasávání v oblasti fotomodulu, ale nijak nás to nepřekvapuje, jelikož značka iQOO spadá pod Vivo, což je sesterská společnost Oppo, pod kterou spadá OnePlus.

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Zdroj: iQOO

iQOO Neo12 nemá nejmodernější procesor, i tak o výkon není nouze díky Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Ten je dovybaven rychlými operačními paměťmi a úložiště. Herní potenciál je podtržen displejem s vysokým rozlišením a frekvencí až 185 Hz. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 9000 mAh s podporou 100W nabíjení a třešničkou na dortu je certifikace IP69, což je stále u takových mobilů zvláštní, když mají v útrobách větráček.

Kde mobil lehce strádá, je fotografická výbava. Je základní, byť hlavní snímač má i optickou stabilizaci obrazu. Chybí vyšší rozlišení pro ultra širokoúhlý snímač a na teleobjektiv zapomeňte rovnou. Celkově iQOO Neo12 cílí na herní možnosti. Základní verze začíná na cca 14 400 Kč bez daně a dalších poplatků. Do Evropy se zřejmě dostane později skrze přeprodejce.

Specifikace iQOO Neo12

  • displej: 6,83 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), AMOLED, 20:9, 514 PPI, až 185 Hz, 1,07 miliardy barev, HDR, DCI-P3, kontrast 8 000 000:1, jas až 2200 nitů (HBM), rovný
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, 8 jader, 2x 4,6 GHz + 6x 3,62 GHz), Adreno 840 GPU, herní čip Q3
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 17, OriginOS 7
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX921, f/1,88, AF, OIS, až 8K video)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FF)
    • přední: 16 Mpx (f/2,45, FF, 1080p video)
  • IP68 + IP69
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C, OTG
  • rozměry a hmotnost: 163,42 x 75,89 x 8,5 / 8,67 mm, 225 / 226 / 229 gramů
  • baterie a nabíjení: 9000 mAh, 100W rychlé nabíjení (podpora 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD), reverzní kabelové nabíjení (OTG)

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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