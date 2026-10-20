Samsung Galaxy F70 5G láká na 120Hz AMOLED displej i solidní fotoaparát

Galaxy F70 5G, zdroj: Samsung
Jihokorejský technologický gigant má v Indii levnou novinku. Jde o model Galaxy F70 5G, který láká zejména na AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, fotoaparát s optickou stabilizací i tenké tělo. To všechno ve velmi dostupné ceně.
Optická stabilizace i za pár tisíc
Kdo chce levný telefon, ale nechce mít rozmazané fotky, obvykle hledá marně. Optická stabilizace je totiž u levných telefonů stále spíše vzácností. Nový Samsung Galaxy F70 5G, který zrovna debutuje v Indii, však právě tuto funkci přináší pod označením „No Shake Cam“. Vylepšení tak pomůže 50Mpx hlavnímu fotoaparátu.
Druhým lákadlem nového modelu je rozhodně 6,7palcový Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Ten pak chrání sklo Gorilla Glass Victus, které ještě nedávno značka používala i u mnohem dražších modelů. Čtečka otisku prstů je zabudovaná v bočním tlačítku a odolnost telefonu si zasloužila certifikaci IP54. Tlouštka smartphonu pak dosahuje pouze 7,5 mm.
Aby si mohl Galaxy F70 5G zachovat svoj příznivou cenu, muselo se někde ušetřit a řada přišla bohužel na čip. Model totiž pohání už přes tři roky starý Exynos 1330, který je doplněn 4GB/6GB pamětí RAM a 128GB úložištěm. To si pak následně můžete rozšířit MicroSD kartou. Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje až 25W nabíjení.
Cena za nižší konfiguraci RAM začíná na 19 999 rupiích, asi 4400 korun českých. Verze s 6 GB RAM stojí v přepočtu 5100 korun českých. Řada Galaxy F však míří především na indický trh, a tak se k nám nový smartphone téměř jistě nepodívá.
Zdroj: gizmochina.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře