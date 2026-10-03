Oppo překvapuje nečekanými novinkami K15s a K15x

Oppo K15x | Zdroj: Oppo
Firma Oppo si před úniky a širokou veřejností dokázala pohlídat rovnou dvě mobilní novinky, které až nyní k našemu překvapení poznáváme oficiálně. Zatímco model K15s potěší hlavně velkou baterií, tak druhý zástupce s označením K15x si vysloužil spíše hromadu kompromisů. Každopádně ani jeden dnešní přírůstek bezpochyby nepřekročí hranice střední třídy.
Musí zabrat
Z horší pozice vystupuje Oppo K15x, kde se ukazuje 6,75palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku, který pohání 6 500mAh článek baterie podporující 45W nabíjení. Zájemci na výběr dostanou dvě paměťové konfigurace ve složení 6+128 GB a 6+256 GB.
Záda nesou jeden hlavní 13MPx objektiv fotoaparátu, přičemž vpředu čeká základní 5MPx selfie kamerka. Ze zbytku specifikací můžeme zmínit certifikaci odolnosti IP64, 3,5mm audio jack, slot pro microSD kartu a boční snímač otisků prstů. Prodejci nabídnou dvě barevné verze (bílou, fialovou) za cenu v přepočtu od 4 496 Kč. Vyšší varianta paměti vyjde zhruba na 5 460 Kč.
Provedení s názvem K15s disponuje 6,57palcovým AMOLED displejem. Ten dosahuje na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarovou stránkou zastupuje čipset Dimensity 6360 Max, jemuž náleží 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření přes paměťovou kartu.
Celkovou výdrž udává článek baterie o velikosti 8 000 mAh s podporou 45W nabíjení. Zadní stranu zabírá hlavní 50MPx objektiv, kdežto vpředu se nachází jen 8MPx selfie kamerka. Ve výbavě také vyniká systém chlazení (4300 mm²), certifikace odolnosti IP69K, technologie NFC, snímač otisků prstů pod čelním panelem a 3,5mm audio jack.
Do prodeje míří dvě barevné varianty (fialová, šedá) s cenovkou 5 461 Kč a vyšší paměťovou verzi pořídíte za cca 6 425 Kč.
Zdroje: opposhop.cn, opposhop.cn, gizmochina.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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